50 anni di promozione del benessere attraverso lo sport e lo stile di vita sano

Praticare sport e adottare uno stile di vita sano sono regole fondamentali per il benessere fisico e mentale e per ridurre il rischio di malattie croniche e malattie cardiache.

Tutti obiettivi portati aventi da SO.GE.SE. S.C.S.D che festeggia i 50 anni di attività sul territorio di Bologna.

La SO.GE.SE. S.C.S.D opera nel campo della gestione degli impianti sportivi dal 1974, anno in cui ha preso in gestione la piscina di Pianoro.

Dopo 50 anni, la società gestisce 15 impianti sportivi e rappresenta la più importante realtà dell’Area Metropolitana in termini di presenze fisiche. Da un’attività iniziale legata prevalentemente alle piscine, è passata alla gestione di palestre e all'organizzazione di attività sportive in generale, inclusa la proposta per il tempo libero.

Negli anni, ha contribuito ad aumentare notevolmente il numero dei fruitori di servizi in piscina, incentivando la pratica del nuoto libero durante tutto l’anno e trasformando la cultura della frequentazione della piscina da luogo di svago a luogo di allenamento per il benessere fisico e mentale tramite il nuoto e il movimento in acqua.

Attualmente, i suoi impianti non sono più dedicati solo alla pratica sportiva, ma organizzano anche progetti per intrattenere i ragazzi durante le pause scolastiche con camp sportivi, attività di assistenza per chi ha problematiche articolari e neurologiche, incontri ed eventi dedicati alla salute ed attività outdoor.

SO.GE.SE conta inoltre 7 squadre agonistiche i cui atleti gareggiano a livello nazionale ed internazionale: nuoto pinnato, nuoto master, hockey subacqueo, waterbasket, nuoto agonistico ragazzi, nuoto sincronizzato e pesistica