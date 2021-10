La pulizia dei denti regolare riduce il rischio di patologie gravi

Nel 2019 un’indagine Eurostat ha cercato di analizzare con quale frequenza i cittadini europei consultassero medici (di famiglia e specialisti) e dentisti. Se per il resto d’Europa il ricorso al medico generalista sembrerebbe alto (almeno il 75% dei cittadini si è fatto visitare nell’ultimo anno), la percentuale scende (55%) per quanto riguarda le visite odontoiatriche.

L’Italia, invece, può essere definita in questo caso come una maglia nera, specialmente nel rapporto con la figura del dentista. Nel nostro Paese, le persone che in un anno non sono mai andate dal dentista sfiorano quasi il 40%.

Inevitabilmente l’arrivo del Covid ha da una parte inciso sull’economia delle famiglie, dall’altro ha aumentato i timori della gente, introducendo anche la legittima paura di contrarre il virus. In realtà, gli studi in merito hanno fugato ogni dubbio sui rischi di infezione: gli studi odontoiatrici sono luoghi sicuri e l’incidenza del contagio, in questi luoghi, è estremamente bassa.

Prevenire patologie con visite periodiche dal dentista

Tenere sotto controllo la nostra salute dentale è fondamentale. Ogni giorno, infatti, a causa dell’introduzione di alimenti, o di pratiche poco salutari come il fumo, la mettiamo a rischio. Il consiglio è lavare regolarmente i denti, utilizzare il filo interentale, fare i risciacqui con il colluttorio, ma tutto questo non basta: la placca e il tartaro sono dei clienti fastidiosi e difficili da rimuovere.

A lungo andare, il rischio è di doversi trovare a curare fastidiose patologie. Le malattie del cavo orale sono infatti causate proprio dai batteri che riescono a inserirsi nella placca dentaria, con la possibilità di causare anche la perdita di alcuni denti. Per evitare di arrivare a situazioni limite come questa, ma anche per stroncare sul nascere eventuali carie e parodontiti (infiammazioni alle gengive), la visita di controllo periodica dal dentista è imprescindibile.

La pulizia dei denti: una pratica non invasiva e veloce

Il coro degli odontoiatri è unanime: fissare un appuntamento per la pulizia dei denti. Attraverso l’igiene dentale di tipo professionale, non soltanto è possibile eliminare i batteri accumulati e restituire un sorriso naturale, ma anche – e soprattutto – prevenire importanti patologie.

La pulizia dei denti è inoltre una pratica non invasiva e richiede poco tempo. Quindi si rivela perfetta anche per chi ha problemi a gestire i propri impegni. Il modus operandi è piuttosto semplice: nella fase iniziale il dentista elimina la placca e poi procede alla rimozione del tartaro (questo avviene attraverso l’utilizzo di ultrasuoni e di pratiche manuali); successivamente si procede con la lucidatura dei denti per restituire una superficie uniforme; sparite le macchie, si effettua infine lo sbiancamento vero e proprio.

Dove effettuare una visita con igiene orale a Bologna, a prezzi accessibili

Molto spesso, però, a scoraggiare le persone è anche il costo proibitivo. Questo è uno dei motivi per cui Bludental, network di studi odontoiatrici altamente specializzati, presente a Bologna (Piazza Adam Mickiewicz 6), propone un pacchetto che comprende una visita specialistica più l’igiene professionale a soli 29 euro.

Nel “Pacchetto Prevenzione”, oltre alla pulizia e quindi alla rimozione di tartaro e placca, con l’eliminazione di eventuali macchie, sono compresi anche esami radiologici. Al paziente verranno inoltre forniti tutti i dettagli sul proprio stato di salute e i consigli per il post trattamento.

L’intento di Bludental nasce anche dall’esigenza di fornire un servizio fondamentale – per la salute, anche in ottica futura – che sia accessibile a più persone possibili: la natura del prezzo è in linea con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sull’insorgere di eventuali patologie e prendere le dovute precauzioni in tempo.

Per prenotare basta chiamare i numeri fissi 051.6123790 e 051.6123791, oppure da mobile il 340.2187151, dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00. Chi preferisce può prenotare la visita direttamente online, compilando il form sul sito.