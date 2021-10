Telemarketing, un settore in continua espansione

Quando si parla di operatore di telemarketing, si intende una figura professionale che si occupa di effettuare attività telefonica in uscita. In funzione del servizio proposto, l’operatore prende contatto con i potenziali clienti, i cui nominativi sono forniti dall’azienda committente.

A seguito della conversazione, finalizzata ad accendere interesse nei confronti dell’attività proposta, la telefonata si conclude: con esito negativo se l’interesse non è corrisposto, o positivamente, nel caso in cui si fissi un appuntamento per un ulteriore approfondimento. La flessibilità di tale lavoro consente di svolgere la propria mansione sia in ufficio che (in alcuni casi e dopo opportuna formazione) direttamente da remoto.

Caratteristiche di un buon operatore di telemarketing

Il requisito più importante è possedere una buona dialettica, per garantire la migliore attenzione nei confronti del servizio proposto.

Mentre il contenuto della chiamata e le indicazioni su come debba essere svolta sono raccolte in un documento riportante le caratteristiche del progetto, nello specifico editoriale, assegnato dallo staff.

Resta inteso che quanto sopra rappresenta le linee guida da rispettare lasciando equo spazio all’operatore in termini di capacità di convincimento finalizzata all’obbiettivo.

Sono sempre richieste garbo e cortesia: è importante che la propria immagine e quella aziendale mantengano un livello ottimale, anche in caso di esito negativo.

Segnaliamo inoltre che il telemarketing, rispetto al passato, è un mestiere regolamentato, in grado di garantire un riscontro economico di assoluto interesse.

Offerta di lavoro in ambito giornalistico - editoriale

L'ufficio marketing della Mediacenter, azienda che opera nel settore giornalistico/editoriale, cerca per ampliamento organico 10 profili part/full-time; l’attività da svolgere è di marketing telefonico.

Il candidato ideale è determinato e in possesso di ottime capacità dialettiche.

Si richiede disponibilità immediata.

Mediacenter offre fisso mensile di € 1.200, più elevati incentivi e possibilità di crescita professionale in ambito giornalistico/editoriale.

La sede di lavoro si trova a Bologna centro.



È possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo mail direzione.internationalgroup@gmail.com.

Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 051/2961145.