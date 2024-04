C’è un posto dove iniziano le vere storie d’amore (e non è un’app!)

Oggi il mondo sembrerebbe a portata di mano. Internet e gli smartphone hanno ridotto di tanto le distanze fra le persone, ma solo apparentemente. La vita frenetica impone a molti il ricorso ad app e siti di incontri per trovare l’amore: eppure questi metodi non assicurano nessun controllo né filtri, tutto è frutto del caso e si finisce poi con incontrare persone che vogliono solo fugaci relazioni.

È nel momento in cui si realizza che la ricerca del partner diventa importante che ci si può rivolgere ad agenzie professionali come Little Star che il 31 marzo 2024 ha festeggiato 22 anni di attività: un’agenzia che ha favorito nel tempo la nascita di oltre mille coppie, con una percentuale di incontri positivi che si aggira intorno al 37%.

Trovare l’amore con un’agenzia professionale

Little Star, fondata da Dianora Capizzani nel 2002, è ora professionalmente guidata da Laura Guzzinati che ne porta avanti nome e identità, facendo della Ricerca Partner una vera e propria missione, curata con professionalità e passione in ogni suo aspetto.

Il lavoro di Little Star è quello di fornire speranza e fiducia ai single e spingerli a trovare l’amore e la felicità. Come? Puntando su empatia, sensibilità ed esperienza, lontano da ogni intelligenza artificiale e approccio virtuale.

Intraprendere un rapporto duraturo e felice

Una referente dell’agenzia ascolterà la situazione e le esigenze del cliente per aiutarlo nella ricerca del partner ideale. Dal 2002 Little Star mette in contatto persone single desiderose di intraprendere un rapporto di coppia felice e duraturo, senza mai promettere un ‘tutto e subito’.

La conoscenza tra i potenziali partner deve avvenire tramite incontri, scambi di idee e progetti: i rapporti non vanno banalizzati perché le persone vogliono concretezza. Non ultimo, gli iscritti pagano soltanto gli incontri effettuati (sempre mirati e garantiti), organizzati attraverso scelte e proposte oculate, senza contratti e con il massimo dell’attenzione.