Rivoluzione della mobilità a Bologna: servizi su misura per i cittadini in movimento

In una città come Bologna, in cui la mobilità e le esigenze dei cittadini che si spostano in auto cambiano frequentemente, è importante andare incontro a queste esigenze ed evolversi insieme a loro.

Con questo obiettivo Moreno, presente in città con tre sedi e rappresentante esclusiva del marchio Toyota, ha deciso di trasformarsi e offrire non solo i tradizionali servizi di una concessionaria, ma anche una serie di servizi di mobilità complementari.

Il nuovo assetto dello showroom Toyota di via De Pisis si propone di essere più efficiente sia per i clienti che dal punto di vista ambientale. Le tradizionali postazioni con scrivanie, computer e stampanti sono state sostituite da tavoli rotondi, creando un ambiente più intimo e conviviale, dotati di schermi touch, per garantire un'esperienza d'acquisto più fluida e a basso impatto ambientale. La precedente sala d'attesa fredda e impersonale è stata rinnovata con il Customer Hub, il cuore dello showroom, che rappresenta un'area comune informale e accogliente, accessibile sia ai consulenti che ai clienti, dotata di comfort come frigo e caffè, nonché di monitor touch per consultare tutti i servizi offerti in totale comodità.

Al centro dell'offerta ci sono i vari servizi di noleggio, tra cui la nuovissima applicazione Kinto Go, che permette di personalizzare il proprio viaggio combinando l'acquisto dei biglietti del treno o dell'autobus con il noleggio a breve termine di un'auto o di un taxi, e perfino il pagamento delle strisce blu. Inoltre, Moreno offre un noleggio flessibile in abbonamento chiamato Kinto Flex e un servizio di Carpooling chiamato Kinto Join, pensato per le aziende.

In una città in crescita e in continua trasformazione, fornire numerose opzioni adattabili alle diverse esigenze dei clienti è sinonimo di "libertà".