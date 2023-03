Street food pugliese a Bologna: un ristorante innovativo

Non chiamatelo (solo) cibo di strada. Lo street food si è imposto negli ultimi anni con vigore, fuoriuscendo dal contesto canonico della bancarella (che ancora rimane salda nella sua posizione e attira numerosi aficionados da tutta Italia) per andare a collocarsi anche in locali regionali e non solo, che ne esaltino la tradizione.

Quando si parla di street food non si può non fare riferimento a una regione in particolare: la Puglia, con i suoi sapori decisi e tipicamente mediterranei.

Come non amare la classica “bombetta”, uno speciale involtino composto da fettine sottili di capocollo di maiale farcito con sale, pepe e il formaggio per eccellenza della tradizione pugliese, il Caciocavallo. Per non parlare delle pucce, forme di pane ripieno, disponibili sia in versione vegetariana, con ortaggi di stagione e formaggi pugliesi, che in versioni più “appetitose” con Hamburger, stracciatella o capocollo martinese e burrata condite con salse locali ed accompagnate con patatine homemade nel rispetto della tradizione (e soprattutto nel rispetto della cucina delle nonne).

Oggi però lo street food pugliese scrive un nuovo capitolo della sua storia. E lo fa, coinvolgendo anche altre realtà regionali, con rispetto, discrezione e molta, molta innovazione.

Street food pugliese alla Bolognina

Cosa succede infatti quando Puglia e Bologna si incontrano? È il caso di Ottovie, un concept innovativo e unico nel suo genere. Un locale situato in via Jacopo della Quercia 2, in pieno quartiere Bolognina. Ma sarebbe riduttivo etichettarlo come semplice locale di street food pugliese: Ottovie è un modo di essere e di fare ristorazione completamente diverso.

Semplice, estroverso, trasformista e poligamo. Non segue una via precisa, ma ne ha bisogno di almeno otto per esprimersi nel pieno della forma. Ottovie è tutto questo e la sua rivoluzione è ben visibile a partire già dal logo: uno spiedo, simbolo del cibo di strada, soprattutto delle meravigliose bombette martinesi. Nella sua forma, è in grado di diventare un otto, ma anche il simbolo dell’infinito: verso i sapori della puglia e oltre…

Un viaggio che si contamina e arriva al palato del cliente in maniera sincera, con ingredienti della tradizione, occasionalmente rivisitati.

Ottovie: il menu del locale

Affabile e affidabile, Ottovie si adatta al luogo in cui viene ospitato.

Così, il menù del locale è un ottimo mix di tradizione e innovazione: si parte dalla rotisserie, con una vasta selezione di carni proposte nel rispetto della tradizione (dalle polpette alla salsiccia), si prosegue con carne cruda, un elenco di pinse pronte ad includere ingredienti pugliesi ma anche della tradizione emiliana e si arriva al cuore di Ottovie: lo street food, declinato nei tanti taglieri di salumi e formaggi, nelle bombette (in numerose versioni, da quelle classiche a quelle al pistacchio), pucce salentine e hamburger.

Completano questa esperienza una ampia gamma di birre fresche e vini pugliesi.

Ottovie: info e contatti

È riduttivo pensare a Ottovie come a un luogo dove entrare, mangiare e tornare a casa. Qui ci si prende finalmente un momento per se stessi e lo si fa in diversi modi: concedendosi una pausa pranzo o qualche istante di relax in compagnia di un’ottima birra. Il locale è aperto con orario continuato dal pranzo alla cena e apre le proprie porte a chiunque voglia immergersi nell’atmosfera anche solo per un aperitivo.

Ottovie si trova in via Jacopo della Quercia 2, a Bologna. Per prenotare un tavolo si può chiamare il numero 051 041 5578. È possibile anche ordinare e mangiare comodamente a casa propria, attraverso le varie app.