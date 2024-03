Sulle ali della tecnologia: la guida del futuro è qui

L'innovazione tecnologica sta ridefinendo il concetto stesso di automobile, trasformando le vetture in veri e propri concentrati di tecnologia al servizio della sicurezza, del comfort e dell'efficienza. I progressi in campo elettronico, informatico e dei materiali stanno aprendo la strada a una nuova generazione di auto, pronte a offrire ai conducenti un'esperienza di guida senza precedenti.

In questo scenario, i sistemi di assistenza alla guida giocano un ruolo di primo piano: sempre più avanzati e sofisticati, questi dispositivi sono in grado di supportare attivamente il guidatore in diverse situazioni critiche, dalla frenata d'emergenza al mantenimento della corsia. Allo stesso tempo, i propulsori ibridi ed elettrici si stanno affermando come una soluzione concreta per coniugare prestazioni e sostenibilità ambientale, permettendo di ridurre consumi ed emissioni senza compromessi.

Ma la rivoluzione tecnologica non si limita alle prestazioni e all'efficienza: gli abitacoli delle auto moderne si stanno trasformando in ambienti sempre più confortevoli, connessi e high-tech. Grazie a sistemi di infotainment all'avanguardia, le vetture offrono oggi funzioni di navigazione, intrattenimento e comunicazione perfettamente integrate, per un'esperienza di bordo senza paragoni.

Nuova Tiguan: per tutti i viaggi della vita

Se le innovazioni tecnologiche stanno rivoluzionando il mondo dell'auto, la Nuova Tiguan rappresenta un esempio concreto di come questi progressi possano essere applicati a un SUV versatile e di successo.

A bordo della nuova nata in casa Volkswagen il conducente è supportato da una suite completa di sistemi di assistenza: il Travel Assist mantiene automaticamente la vettura al centro della corsia, regolando la velocità in base al traffico, mentre il Front Assist monitora costantemente la distanza dai veicoli che precedono, intervenendo in caso di rischio di collisione. A questi si aggiungono il Lane Assist, che evita le deviazioni involontarie, e l'ACC (Adaptive Cruise Control), che adatta la velocità in base al flusso del traffico. Ma la tecnologia a bordo non si limita a rendere la guida più sicura: grazie alle motorizzazioni ibride plug-in disponibili, questo SUV offre un'esperienza di mobilità all'avanguardia, combinando efficienza, prestazioni e rispetto per l'ambiente. Con un'autonomia in modalità elettrica di oltre 100 km, la maggior parte dei percorsi quotidiani può essere affrontata a emissioni zero, mentre il propulsore a benzina garantisce la flessibilità necessaria per i viaggi più lunghi. Inoltre, la tecnologia Mild Hybrid, disponibile su alcune versioni, recupera l'energia in frenata e in rilascio, riducendo consumi ed emissioni senza compromettere il piacere di guida. L'abitacolo hi-tech, dominato dall'ampio display touch del sistema di infotainment digitale permette di gestire comodamente tutte le funzionalità della vettura, dalla navigazione all'intrattenimento, passando per i servizi online, e con le funzioni di connettività avanzate rimanere sempre connessi non è mai stato così facile.

Ma la Nuova Tiguan non è solo tecnologia: è anche stile e spazio. Il design esterno, dinamico ed emozionante, è caratterizzato da proporzioni armoniche e linee decise, mentre i fari IQ.LIGHT Matrix HD opzionali e la striscia luminosa a LED posteriore ne sottolineano il carattere. All'interno, l'abitacolo si distingue per la sua versatilità, con sedili posteriori regolabili e un pianale del bagagliaio variabile, per adattarsi a ogni esigenza di carico. Nuova Tiguan incarna perfettamente la filosofia Volkswagen, che mette la tecnologia al servizio del comfort, della sicurezza e della sostenibilità.

Scopri la Nuova Tiguan il 23 e 24 Marzo da Soverini Volkswagen Bologna

La concessionaria Soverini Volkswagen Bologna è il punto di riferimento ideale per voi. Con oltre 60 anni di esperienza nella vendita e nell'assistenza dei veicoli del marchio tedesco, Soverini si distingue per la competenza del suo team, pronto a offrire un servizio di consulenza completo e personalizzato per guidarvi nella scelta della soluzione migliore per le vostre esigenze di mobilità.

Per toccare con mano tutte le innovazioni di questo gioiello di casa Volkswagen, Soverini vi invita al weekend di presentazione ufficiale sabato 23 e domenica 24 Marzo con orario 09:30-12:30 e 15:00 18:30 nei suoi showroom:

Soverini - Via Larga 37 Bologna

V.A.R. Auto – Via Pola 17 Imola (BO)

offrendo la possibilità di ammirare da vicino la novità di casa Volkswagen e di approfondire tutte le sue caratteristiche, con il supporto degli esperti della concessionaria.

Richiedete un preventivo visitando il sito ufficiale a questo link e seguite la pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e le iniziative dedicate ai clienti.