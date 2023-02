La carrozza reale del 1921 torna a splendere grazie alla filologia e alla storia dell'arte

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un'esperienza culinaria su una carrozza d'epoca del 1921, che rivive i fasti e l'atmosfera dei treni reali. Questo gioiello artistico unico, impreziosito dalle minuziose decorazioni in foglia d'oro di esperti artigiani e dallo splendido intervento pittorico di Giovanni Bressana, artista di fama internazionale, è il nuovo ristorante che offre ai suoi ospiti un viaggio nel tempo.

L'ambiente accogliente è reso ancora più speciale dallo studio filologico di architetti, storici dell'arte e di treni di lusso dell'epoca, che hanno ricostruito l'atmosfera originale del Treno Reale. La carrozza è dotata di un privé e pregiati affreschi, rendendo l'esperienza ancora più unica.



Il Treno Reale Carrozza Ristorante è l'occasione perfetta per gustare una cucina raffinata ed elegante – basata sui prodotti a km 0 dell’azienda agricola di Palazzo di Varignana – celebrando il periodo storico e i percorsi del Treno Reale. Il menù, frutto di una sapiente ricerca di materia prima d'eccellenza, accompagna gli ospiti in un originale viaggio culinario.

Il Treno Reale, che oggi fa mostra di sé a Palazzo di Varignana, rappresenta in un gesto estetico di grande raffinatezza formale e rispetto filologico sia l’esperienza maturate dalle carrozze “Saloni di Stato” dei “Treni Reali” italiani realizzati tra il 1921 e il 1940 sia quella dei grandi treni di lusso europei realizzati dalla Compagnie Internationale des Wagons-Lits.

Si racconta così una storia straordinaria, fatta di collegamenti internazionali in un mondo che diventava sempre più connesso come non lo era mai stato, un’epoca in cui l’Italia si apriva al mondo, sostituendo i lunghi viaggi in carrozza a cavalli con quelli rapidi, effettuati con sbuffanti locomotive a vapore e carrozze arredate con velluti, ottoni e legni pregiati.