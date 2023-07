Family hotel da Nord a Sud, zero stress e tanto divertimento: ecco perché conviene sceglierli

Viaggiare con tutta la famiglia, quindi genitori con figli al seguito, può essere, oltre che dispendioso, faticoso. E allora che senso ha andare in vacanza se vacanza più non è? Borsoni a non finire, continue richieste, attenzioni costanti. Ogni giorno, viaggio escluso, è necessario inventare qualcosa per intrattenere i più piccoli, rischiando di tornare a casa più stanchi di prima.

Eppure esistono delle strutture in tutta Italia ideate per il benessere di ogni membro della famiglia, dal più grande al più piccino. Sono i family hotel, letteralmente alberghi per tutta la famiglia, che sono in grado di offrire camere confortevoli, pasti e tutto l’occorrente per bimbi e adulti, neonati inclusi, animazione, assistenza e molto altro ancora.

Si trovano in montagna ma anche al mare. Organizzano le giornate con una serie di infinite attività, se avete voglia di lasciarvi intrattenere, oppure è possibile usufruire solamente di ciò che si desidera quando lo si vuole.

In poche parole è la mano che tutti i genitori desiderano per potersi godere anche loro le vacanze senza far annoiare i bambini.

Alcuni family hotel sono dei resort con tutto ciò che serve all’interno di una struttura, che sembra proprio una mini-città. Resort e anche villaggi si prestano a questo tipo di necessità, ma non solo.

Una caratteristica che hanno in comune praticamente tutti i family hotel italiani è la mascotte, solitamente un animale che porta il nome del club d’animazione o del nome stesso della struttura.

Perché preferire un family hotel?

Per rilassarsi davvero . Ogni family hotel offre assistenza su misura per tutti i bimbi, anche i più piccini. Non tutti sono attrezzati per la fascia neonati, ossia 0-36 mesi, ma ce ne sono diversi che, oltre a offrire un servizio babysitter, sono ideati con aree nido perfette per i neonati.

. Ogni family hotel offre assistenza su misura per tutti i bimbi, anche i più piccini. Non tutti sono attrezzati per la fascia neonati, ossia 0-36 mesi, ma ce ne sono diversi che, oltre a offrire un servizio babysitter, sono ideati con aree nido perfette per i neonati. C’è l’assistenza ai pasti . Se i bimbi fanno i capricci quando si deve mangiare, ci pensano gli animatori e gli educatori a farli mangiare. In questo modo i genitori potranno godersi pranzo e cena in pace.

. Se i bimbi fanno i capricci quando si deve mangiare, ci pensano gli animatori e gli educatori a farli mangiare. In questo modo i genitori potranno godersi pranzo e cena in pace. Una cucina ad hoc . I bimbi non sempre mangiano ciò che mangiano gli adulti. I family hotel offrono menù completi in grado di soddisfare i palati dei più piccoli senza rinunciare a una dieta sana ed equilibrata.

. I bimbi non sempre mangiano ciò che mangiano gli adulti. I family hotel offrono menù completi in grado di soddisfare i palati dei più piccoli senza rinunciare a una dieta sana ed equilibrata. Camere estremamente confortevoli . Le stanze sono pensate per ospitare un’intera famiglia, in base ovviamente al numero di persone.

. Le stanze sono pensate per ospitare un’intera famiglia, in base ovviamente al numero di persone. Attività organizzate . Non sapete che fare? Niente paura, perché basta consultare il programma della giornata proposto dal family hotel così da non restare mai a bocca asciutta.

. Non sapete che fare? Niente paura, perché basta consultare il programma della giornata proposto dal family hotel così da non restare mai a bocca asciutta. Piscine, spa e tanto altro. I family hotel sono pensati come oasi di pace e benessere per la famiglia. Quindi, se non avete voglia di prendere l’auto e spostarvi qui e lì, potete anche decidere di abbandonarvi alle attrazioni rilassanti che la struttura offre, tra cui anche centri benessere con aree spa e massaggi.

Dove si trovano i family hotel?

Ora non resta altro che scegliere in quale struttura soggiornare. Qui entrano in gioco una serie di fattori a cominciare dal viaggio. Alcune famiglie riescono a sostenere molte ore in auto con i figli, mentre altre tollerano a malapena qualche ora. Quindi bisogna prendere in considerazione le distanze.

È importante anche lo scenario che si preferisce e quindi rispondere alla classica domanda: mare o montagna? Questo vi permetterà di fare una bella selezione.

Interessanti anche le attrazioni vicine, se avete intenzione di andare in una determinata zona, se ricercate un clima più fresco o se c’è una struttura specifica, in cui non vedete l’ora di soggiornare.

Family hotel al Nord del Paese

Entriamo nel vivo della nostra scelta dei family hotel partendo da quelli che si trovano al Nord. Buona parte di questi sono collocati in aree di montagna, in mezzo al verde, con vaste distese e ampi spazi in cui divertirsi e rilassarsi nel bel mezzo della natura.

Ci sono diversi family hotel in Piemonte, in particolar modo nella località di Alagna Valsesia, dove troviamo il famoso Mirtillo Rosso, che è anche il primo Christmas hotel d’Italia. È l’ideale se amate il Natale e vi piace vivere questa atmosfera anche se non è dicembre!

In Lombardia c’è l’Harmony Suite Hotel di Selvino ai piedi delle Prealpi Orobie.

Abbondano i family hotel in Trentino Alto Adige: qui avrete seriamente l’imbarazzo della scelta e anche varie fasce di prezzo, e servizi, così da accontentare un po’ tutte le tasche.

Andalo è la città dei bambini, da vivere in estate ma anche in inverno. Qui c’è il famoso Piz Galin Gran Hotel, ma anche gli splendidi e attrezzatissimi Family Hotel Serena, Park Hotel Sport, l’Astoria Comfort Hotel e tanti altri ancora.

Spostandoci nel cuore della Val Gardena, a Ortisei c’è l’amatissimo e super consigliato Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, per vacanze rilassanti e di lusso.

Ma ce ne sono tanti altri, perché il Trentino Alto Adige è effettivamente disseminato di family hotel: dal Bad Ratzes a Siusi all’Huber di Valles fino al Posta Alpian Family Mountain Chalet, che si trova a San Candido, una delle più amate mete sciistiche, strepitosa anche in piena estate!

Non mancano dei family hotel in Veneto, quasi tutti affacciato nelle località marine, tra Bibione, Jesolo ed Eraclea Mare. Avrete solo che da scegliere la struttura ideale a due passi dal mare, come il Bibione Palace Spa Hotel, il San Michele, il Germania, Nettuno e il Gardenia ma anche il Park Hotel Pineta.

Anche Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia offre qualche soluzione perfetta per le famiglie. Imperdibile l’Hotel Atlantic, per una vera vacanza fronte mare.

La Liguria non è da meno: vanta numerose strutture per famiglie tra Finale Ligure (Hotel San Giuseppe), Varazze (Hotel Zurigo) e Loano (Loano 2 Village Hotel & Residence).

Non mancano alberghi per famiglie con animazione e assistenza anche in Emilia Romagna e in particolar modo lungo la riviera romagnola. Dal Valentino Family Village al Color Miami Beach Family Hotel fino al Blu Suite Resort Beach & Spa a Bellaria Igea Marina.

Family hotel nel Centro Italia

Spostiamoci ora nel Centro Italia, perché anche qui non mancano delle ottime strutture per trascorrere le vacanze in famiglia.

In Toscana ce ne sono diverse tra Forte dei Marmi e Lido di Camaiore, entrambi località super turistiche. Vi segnaliamo, infatti, l’Hotel Eur ma anche l’Hermitage Hotel&Resort, per rilassarsi e divertirsi tutti insieme.

Da Pesaro a Gabicce Mare passando per Senigallia, diversi sono i family hotel nelle Marche. Tra questi vi suggeriamo alcuni nomi, quali Unahotels Imperial Sport Hote, il Continental e il Venus ma anche l’ottimo Albergo dell’Orso Bo, che vanta numerose recensioni positive.

La zona del Teramano, in Abruzzo, offre diverse ottime strutture, come il Seapark Family Resort & Spa e l’Hotel Baltic, a Giulianova, e l’Hotel Haway a Villa Rosa di Martinsicuro. Ma per vivere il territorio abruzzese al 100& vi suggeriamo il Gran Sasso Family Club, che si trova a Prati di Tivo.

Family hotel al Sud dello Stivale

La zona meridionale della penisola vanta comunque diverse strutture interessanti, praticamente tutte affacciate o a due passi dal mare. In Campania ci sono family hotel a Ischia, per un benessere a 360 gradi. Tra questi c’è il famoso e apprezzatissimo Park Hotel Terme Michelangelo, una struttura rinomata e amata anche dalle famiglie.

Ottime anche i family hotel in Puglia, situati in particolar modo nell’area del Gargano, tra Rodi Garganico e Vieste. Qui troverete l’Arianna Club Hotel e il Gattarella.

La Calabria ha diverse località bellissime da visitare in estate, come Scalea. Qui troverete il San Domenico Family Hotel con numerosi servizi per le famiglie.

Non dimentichiamoci delle isole, perché ci sono diversi family hotel in Sicilia, come il Sikania Resort & Spa a Marina di Butera, e in Sardegna, in particolar modo a Stintino, dove potrete prenotare una vacanza al Cala Rosa Club Hotel o al Club Hotel Ancora.

Per scovare i migliori è possibile consultare dei portali aggregatori specializzati proprio in family hotel. Qui troverete recensioni e punteggi di professionisti del settore e dei clienti. Tra i siti da prendere in considerazione vi segnaliamo:

