Tour de France: a Bologna vince Kevin Vauquelin

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nella seconda tappa della 111a edizione della Grande Boucle, partita da Cesenatico e giunta a Bologna con tanto di doppia salita a San Luca, è stato Kevin Vauquelin il più veloce di tutti, riuscendo a mettere in riga il corposo drappello di 10 uomini con cui era partito in fuga sin dall’avvio della gara. Decisivo ai fini del successo, lo scatto del giovane normanno dell’Arkea B&B nel corso della seconda salita al Colle della Guardia, un movimento secco che non ha lasciato scampo nemmeno allo scalatore norvegese Jonas Abrahamsen della Uno X Mobility, giunto secondo con un ritardo di 36 secondi.

Uomini di classifica

Bellissimo anche il confronto tra il fuoriclasse Tadej Pogacar e il campione in carica Jonas Vingegaard, che duellano all’arma bianca per guadagnare preziose posizioni in vista delle prossime tappe e soprattutto assaporare il profumo della Maglia Gialla, messa in palio da uno stanco Romain Bardot. Il “Re Pescatore” e l’alieno sloveno si ritrovano appaiati al traguardo, ma la Maillot Jaune passa a quest’ultimo per un miglior piazzamento nella precedente tappa. Bene anche Remco Evenepoel, che resta in scia e si guadagna la maglia bianca. Più attardato, invece, Primoz Roglic, maluccio nella “sua” San Luca.

Premio Vignoli

In occasione di questo particolare evento, è stato introdotto anche un riconoscimento speciale per il miglior italiano all’arrivo: si tratta del premio Adriano Vignoli, in onore, appunto, dell’unico bolognese capace di vincere una tappa del Tour de France nell’ormai lontanissimo 1934. Ad aggiudicarsi il prestigioso premio, Giulio Ciccone della Lidl-Treak, arrivato 15° in classifica e primo fra i pochi (solo 7) ciclisti di nazionalità azzurra presenti in questa edizione 2024 della storica corsa a tappe francese. Nelle graduatoria generale, lo "Stambecco Abruzzese" si ritrova ora 10° a 21 secondi di distanza dal primo posto.

Prossima tappa

La carovana del Tour ripartirà domani da Piacenza con destinazione Torino, per la terza e ultima tappa nel Belpaese prima del naturale approdo in Francia. Al via, in maglia gialla, ci sarà dunque Tadej Pogacar con Remco Evenepoel in bianco, mentre la camicetta a pois riservata agli scalatori sarà ancora sulle spalle del norvegese Jonas Abrahamsen. La vera notizia di questa bellissima giornata felsinea, però, è che il danese Jonas Vingegaard è tornato su grandi livelli e che sicuramente renderà la vita difficile a Pogacar fino alla fine della 111a edizione della Grande Boucle.