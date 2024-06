Seconda tappa del Tour de France, attesa per l'arrivo al villaggio in piazza VIII Agosto| FOTO e VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Centinaia di persone sono arrivate già nella notte sui colli bolognesi per assistere al passaggio del Tour de France. La carovana gialla, partita da Cesenatico intorno a mezzogiorno, percorrerà per tre volte la salita di San Luca, prima di raggiungere – tra le 17 e le 17.30 – piazza VIII Agosto, dov’è previsto l’arrivo e dov’ è stato allestito il villaggio del Tour, a pochi passi dall’arrivo della corsa in via Irnerio.

La Curva delle Orfanelle per Pantani

Alla Curva delle Orfanelle, passaggio chiave per l’ascesa al Colle della Guardia, sono centinaia le persone assiepate da ore lungo le transenne, con tanto di striscioni e bandiere. Sull’asfalto sono comparse tante scritte che inneggiano al ‘Pirata’ Marco Pantani, a cui è dedicata la tappa.

Alla partenza festa con i genitori di Pantani

Al villaggio di partenza della tappa, a Censenatico, sono arrivati anche i genitori del campione romagnolo scomparso nel 2004 ma mai dimenticato. Il grande ciclista nel 1998 aveva vinto sia la Grande Boucle sia il Giro d'Italia, entrando nella leggenda delle due ruote. Negli ultimi 26 anni nessuno è riuscito ad eguagliare il suo primato. I suoi genitori, il padre Paolo e la madre Tonina, questa mattina hanno preso parte alla festa al villaggio di partenza.

Il Tour colora i giallo la Romagna

È il giallo il colore che domina lungo tutto il percorso della tappa, che intorno alle 13 è passato per Ravenna, poi ha raggiunto Faenza, dirigendosi quindi verso Bologna. In piazza VIII Agosto, meta finale dei corridori, da questa mattina presto campeggia anche la bandiera palestinese, posizionata da alcuni manifestanti in uno degli stand della Sammontana. Il gesto appare un chiaro richiamo alle posizioni prese in questi mesi dal presidente francese Emmanuel Macron, che negli ultimi mesi si è schierato al fianco di Israele nell’ambito del conflitto in Medio Oriente.

L’arrivo al Fun Park di via Irnerio

A Bologna, invece, l’arrivo è stato previsto in via Irnerio, alla fine di un rettilineo di 900 metri. I corridori sono attesi tra le 17 e le 17.30 dopo un lungo tragitto in città, che li porterà per tre volte fino al santuario di San Luca. Tutto da scoprire anche il Fan Park del Tour, tra attrazioni, gadget e campioni.