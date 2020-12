Bologna - Atalanta: diretta della partita e pagelle

14a giornata del campionato di seria A, l'ultima del 2020 per il Bologna che allo stadio Renato Dall'Ara sfida l'Atalanta con il fischio d'inizio fissato per le 20.45.La loro posizione nella classifica del campionato vede avanti l’Atalanta in settima posizione, mentre il Bologna indietro al quattordicesimo posto. Il Bologna è reduce da due pareggi contro il Torino e lo Spezia ma prima era stato sconfitto abbastanza malamente (1-5) dalla Roma. L’Atalanta invece arriva da una vittoria netta contro la Roma (4-1) conquistata appena tre giorni fa.

Bologna - Atalanta: formazioni ufficiali:

Bologna, 4-2-3-1: Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Medel, Dijks; Schouten, Baldursson; Vignato, Soriano, Barrow, Palacio

Atalanta, 3-4-2-1: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic, Muriel.

Pagelle

in aggiornamento

Bologna - Atalanta: la diretta della partita:

88' Punizione in area per il Bologna. Calcia Danilo ma la palla finisce fuori

85' AMMONITO Da Costa (Bol) per aver perso tempo

84' Doppia SOSTITUZIONE per l'Atalanta. Escono Freuler e Gosens ed entrano Malinovskyi e Mojica

84' AMMONITO Palacio (Bol) per aver protestato con l'arbitro che ha lasciato correre uno spintone che il giocatore ha ricevuto da Romero

82' GOL DEL BOLOGNA! Paz (Bol) sfrutta bene un assist di Palacio e porta il risultato in pareggio. La partita è riaperta

81' Bologna vicino al pareggio. Punizione di Orsolini che rimbalza contro la barriera, ma Vignato recupera e crossa per Orsolini che però viene anticipato. La palla finisce in angolo

78' SOSTITUZIONE obbligata per il Bologna. Esce Dijks ed entra Paz

77' Dijks (Bol) è a terra dolorante, toccandosi il piede già operato mentre arriva lo staff medico. Speriamo non sia nulla di grave

77' AMMONITO Mihajlovic All. (Bol)

76' SOSTITUZIONE per il Bologna esce Schouten ed entra Dominguez

73' GOL DEL BOLOGNA! Tomiyasu (Bol) con un tocchettino supera Gollini e segna accorciando le distanza

69' Tiro di Svanberg (Bol) respinto da Gollini

65' Doppia SOSTITUZIONE per il Bologna. Escono Barrow e Baldursson sostituiti da Orsolini e Svanberg

64' SOSTITUZIONE per l'Atalanta. Esce Muriel e entra Zapata

62' Occasione per il Bologna! Barrow spreca una buona possibilità calciando al volo oltre la traversa

59' AMMONITO Djimsiti (Atl) a per aver atterrato Palacio

55' Intervento di De Roon (Atl) su Soriano fischiato da Chiffi

49' Tiro di Muriel (Atl) che Da Costa blocca

46' SOSTITUZIONE per l'Atalanta esce Ilicic ed entra Miranchuk

Intervallo ( Bologna 0 - Atalanta 2)

46' Fine del primo tempo

45' 1 minuto di recupero

42' Occasione per l'Atalanta! Cross di Djimsiti che Gosens non sfrutta

40' Occasione per l'Atalanta! Un errore di Barrow apre la possibilità a Gosens di crossare a Ilicic ma la palla finisce sopra la traversa

36' SOSTITUZIONE obbligata per l'Atalanta. Il capitano Toloi esce dolorante ed entra Palomino

34' Occasione per il Bologna! Errore di Palacio che sbaglia una rifinitura per Soriano

29' Occasione per il Bologna! Dijks crossa una buona palla bassa in area ma i suoi compagni non capiscono le sue intenzioni

23' GOL di Muriel (Atl) che in due minuti fa la doppietta sfruttando bene un rimbalzo arrivato da un colpo di testa di Dijks scartando Medel e Danilo

21' GOL di Muriel (Atl)

20' CALCIO DI RIGORE per l'Atalanta per fallo in area di Schouten. Lo batterà Muriel

18' AMMONITO Gosens (Atl) per un duro intervento su Medel

16' Da Costa (Bol) sventa una buona occasione per l'Atalanta ribattendo con il pugno un cross di Ilicic per Gosens

11' Dijks (Bol) commette fallo in attacco

7' Hateboer (Atl) tenta di avanzare pericolosamente ma viene fermato da Danilo

1' Fischio d'inizio

Arbitro: Daniele Chiffi