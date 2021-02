Bologna-Benevento LIVE: diretta della partita e pagelle

Oggi, venerdì 12 febbraio, nuovo appuntamento con il calcio nella città del tortellino e dello scrigno di Venere, per Bologna contro Benevento. Luogo del match, naturalmente il Dall’Ara di Bologna ancora però a porte chiuse per l'emergenza Covid. Fischio d’inizio alle 20.45. I pronostici sono variabili e attualmente in questa fase di campionato le due squadre sono molto vicine come posizioni. Entrambe hanno 23 punti ma Il Bologna è al 13esimo posto mentre il Benevento al 14esimo.

Formazioni ufficiali

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo Larangeira, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Viola, Schiattarella, Hetemaj; Iago Falque, Caprari; Lapadula.

Diretta della partita

16' Palo! Caprari del Benevento stava per segnare, ma la palla ha colpito il palo sinistro della porta rossoblù ed è stata deviata

10' Skov Olsen (Bol) sbaglia il tiro e la palla finisce oltre la traversa

3' AMMONITO Dominguez del Bologna

2' GOL DEL BOLOGNA! Sansone spedisce la sfera diretta in porta dopo un assist di Barrow (Bol 1- Ben 0)

1' Fischio d'inizio

Arbitro: Davide Ghersini