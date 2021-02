Bologna - Benevento: possibili formazioni e conferenza prepartita

Domani, venerdì 12 febbraio, nuovo appuntamento con il calcio nella città del tortellino e dello scrigno di Venere, per Bologna contro Benevento. Luogo del match, naturalmente il Dall’Ara di Bologna ancora però a porte chiuse per l'emergenza Covid. Fischio d’inizio alle 20.45. I pronostici sono variabili e attualmente in questa fase di campionato le due squadre sono molto vicine come posizioni. Entrambe hanno 23 punti ma Il Bologna è al 13esimo posto mentre il Benevento al 14esimo.

La conferenza prepartita di Mihajlovic

Il mister loda Barrow per la prestazione contro il Parma, una doppietta in 20 minuti. “Per affermarsi dovrebbe fare 6 o 7 doppiette, ma si è sbloccato" - dice Sinisa- Lavoriamo ancora molto su di lui". Sull’incontro di domani aggiunge: "E' alla nostra portata, dobbiamo ripetere la prestazione contro il Parma. Noi non cambieremo nostro modo di giocare, non cambia niente”.

Possibili formazioni

Mihajlovic probabilmente schiererà Skorupski in porta. A proteggere entrambi ci saranno a far da terzini Tomiyasu e Dijks con Danilo e Soumaoro centrali. Al centro ci saranno Domínguez e Schouten. In attacco un tris d’assi con Soriano, Sansone, Skov Olsen e Barrow come punta.

Mister Inzaghi punterà probabilmente suMontipò come portiere. Davanti a lui come terzini Depaoli e Barba al centro ritorna Caldirola a fianco di Glik. A centrocampo ai lati di Schiattarella agiranno Hetemaj e Viola, più avanti Caprari sarà affiancato da Insigne e la punta sarà Lapadula.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Dominguez, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Schiattarella, Hetemaj, Viola; Iago Falque, Caprari; Lapadula. All. F.Inzaghi