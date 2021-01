Bologna - Milan LIVE : diretta partita e pagelle. Risultato: Bologna 1 - Milan 2

Alle ore 15 di oggi, al Dall’Ara di Bologna, a porte chiuse, per l'emergenza covid, scende in campo la squadra di Sinisa Mihajlovic contro quella di Pioli, per la prima gara del girone di ritorno del campionato italiano della serie A di calcio 2020-2021. Il Milan attualmente è primo in classifica e farà di tutto per difendere la sua posizione di testa, mentre il Bologna è al 13esimo posto.

Formazioni ufficiali

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic All. Pioli

Pagelle

Migliori Today:

Donnarumma (7,5/8). Le sue mani ci sono state quasi sempre per bloccare i tiri degli avversari. Solo Poli è riuscito a segnare.

Poli 7,5: Entra nell'ultimo quarto e segna subito. Che dire. Si sente e si vede quando è in campo con lo spirito giusto

Skorupski 7: Prende due gol, ma ne para tanti comunque. Deve parare due rigori, riesce a farlo solo una volta, ma su un tiro di Ibrahimovic

Peggiori Today

Diretta della partita. Risultato finale (Bol 1 - Mil 2)

90+4' triplice fischio

90' 4 minuti di recupero

84' Il Bologna sfiora il raddoppio con Soriano che di testa spinge la palla verso la porta. Ma il tiro si infrange nelle mani di Donnarumma

82' GOL DEL BOLOGNA! Poli Realizza il primo gol per il Bologna anticipando due avversari schierati in difesa. La distanza tra le due squadre diminuisce ( Bol 1 - Mil 2)

79' Doppia SOSTITUZIONE per il Bologna. Escono Dijks e Schouten mentre entrano Palacio e Poli

73' SOSTITUZIONE per il Milan. Esce Mandzukic ed entra Leao

67' Tripla SOSTITUZIONE per il Bologna. Escono Vignato, Dominguez e Orsolini mentre entrano Sansone, Svanberg e Skov Olsen

62' Doppia SOSTITUZIONE per il Milan. Entrano Krunic e Bennacer. al posto di Rebic e Tonali

61' Skorupski sventa un gol di Calabria, respingendo il suo tiro indirizzato a sinistra e facendo finire la palla in angolo

46' AMMONITO solamente Soriano (Bol)

55' ESPULSO Mihajlovic, allenatore del Bologna

55' GOL per il Milan. Kessie tira centralmente mentre Skoruspki si butta verso gli angoli ( Bol 0 - Mil 2 )

55' Secondo CALCIO DI RIGORE per il Milan. L'arbitro lo fischia perchè ha visto Soumaoro toccare la palla con il braccio. A essere scelto per il tiro è Kessie

51' AMMONITO Rebic (Mil)

49' Orsolini tira una punizione ma la palla vola alta. Sopra la traversa

47' Rimbalzo su uno dei difensori rossoneri di un tiro di Soriano. La palla finisce in calcio d'angolo. Il Bologna batte ma Donnarumma ferma la palla

46' Si ricomincia

Intervallo. Risultato parziale (Bologna 0 - Milan 1)

45'+1 Fine primo tempo

45' 1 minuto di recupero

44' Parata! Skorupski sventa un altro raddoppio, questa volta da parte di Rebic che ha fatto il primo

42' Terzo tentativo del Bologna. Dominguez sfrutta un passaggio e tira! Ma Donnarumma non si fa sorpendere

39' Ora è Soriano (Bol) a provarci, la palla va diretta in porta ma Donnarumma recupera

33' Orsolini (Bol) cerca di recuperare e tira dall'limite dell'area, ma la palla esce, di poco, a destra della porta

29' Parata! Skorupski evita il raddoppio tuffandosi e parando il tiro di Leao

26' GOL del Milan! Rebic sfrutta il rimbalzo e tira in porta. Primo gol della partita. (Bologna 0 - Milan 1)

26' Ibrahimovic tira, Skorupski si lancia e devia la palla

24' Dijks (Bol) AMMONITO

24' CALCIO DI RIGORE per Il Milan. L'arbitro assegna il rigore al Milan per una trattenuta di Dijks. Lo batterà Ibrahimovic

22' Tonali (Mil) rischia il giallo per aver trattenuto Shouten

12' Punizione per il Milan. Calcia Hernandez ma con un tuffo Skorupski devia la palla. Gol sventato

1' fischio d'inizio