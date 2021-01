Bologna vs Milan: possibili formazioni e conferenza prepartita di Mihajlovic

Domani pomeriggio alle ore 15 al Dall’Ara di Bologna scenderà in campo la squadra di Sinisa Mihajlovic contro quella di Pioli, per la prima gara del girone di ritorno del campionato italiano della serie A di calcio 2020-2021. Il Milan attualmente è primo in classifica e farà di tutto per difendere la sua posizione di testa, mentre il Bologna è al 13esimo posto.

La conferenza stampa di Mihajlovic: “Barrow come prima punta? Ha tutte le caratteristiche”

Tasto delicato quello dell’attacco del Bologna. Mihajlovic anche se non in maniera diretta sembra escludere che si possa trovare una nuova punta in questa sessione di mercato. "Se arriverà un attaccantein questi ultimi giorni di calciomercato? Non lo so - ha detto il mister in conferenza stampa - Il mercato è aperto ma non è per noi. Sappiamo quello che dobbiamo fare, ma non è una cosa a cui penso adesso. Domani c'è la partita e io alleno i giocatori che la società mi mette a disposizione".

Mihajlovic ci tiene comunque a sottolineare il valore del suo giocatore Barrow anche come prima punta assicurando: “Migliorerà, come movimenti e nella protezione del pallone. Bisogna avere pazienza come in tutte le cose, pensiamo abbia le caratteristiche per fare la prima punta”. Cosa che potrebbe avere delle ripercussioni su Palacio, che solitamente riveste quel ruolo. “Se Palacio può incidere dalla panchina? - aggiunge Sinisa -Questo dipende da lui. Un giocatore può essere decisivo anche quando parte dalla panchina. Certo, ci sono alcuni giocatori più bravi a entrare a gara in corso ma non credo sia il caso di Palacio".

Per quanto riguarda invece il nuovo arrivo in casa rossoblù, Soumaoro, che ha debuttato la scorsa partita, Mihajlovic afferma: “Si sta allenando bene, sta capendo le cose. Potrà darci una mano e ci darà una mano. E' una ragazzo che parla poco ma è sveglio, l'importante è che capisca cosa deve fare”.

Le possibili formazioni di Bologna vs Milan

Per quanto riguarda i felsinei sembra proprio che Barrow sarà impiegato come prima punta, come trequartisti: Orsolini, Soriano e probabilmente Sansone. Al centro Svanberg ( o Dominguez) e Schouten mentre in difesa De Silvestri (o Soumaoro) Danilo, Tomiyasu e Dijks. Per quanto riguarda il Milan invece, Hakan Calhanoglu non è ancora disponibile, in quanto positivo al Covid, mentre a disposizione torneranno Tonali e Bennacer. Sarà probabilmente questa un’occasione per l’inglese Fikayo Tomori per mettersi in mostra come titolare in difesa. A centrocampo invece potrebbe esserci Krunic.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Milan(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Meité, Rebic; Ibrahimovic.