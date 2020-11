Bologna-Napoli: possibili formazioni

Ritorna la seria A al dall'Ara, dopo la vittoria per 3-2 di settimana scorsa il Bologna di Mihajlovic cercherà di continuare sullo stezzo andazzo, ma ad impedirlo ci proverà il Napoli di Gattuso. Domani ore 18 al Dall'Ara di Bologna per la 7tima giornata del campionato di serie A. Non decisivi cambiamenti nella squadra rossoblu anzi,"Siamo 1 in meno rispetto all'altra volta ma non ci arrendiamo" risponde oggi Mihajlovic ai giornalisti. Il riferimento è al giovane Hickey, una novità di quest'anno made in Scozia che il mister ha già voluto impiegare in diversi incontri. la causa: un lieve infortunio. "Hickey ha avuto un leggero infortunio, sicuramente domani non gioca dall'inizio" ha confessato il mister.

Quindi davanti al solito Skorupski, la difesa sarà affidata sicuramente a De Silvestri, Tomiyasu e Danilo ma c'è da capire chi prenderà il posto di Hickey forse Denwil. A centro schouten e Svanberg mentre in attacco saranno schierati Orsolini, Soriano e Barrow. Ad affrontare la formazione bolognese il Napoli probabilmente impiegherà nuovamente in attacco Insigne insieme. In porta vedremo mister gattuso se propenderà per Meret o Ospina. "Rispetto alla partita scorsa- commenta Mihajlovic- voglio vedere fare 3 gol e non subirne nessuno. Noi giochiamo sempre per vincere, non abbiamo mai cambiato modo di pensare e preparare la partita. Domani ci metteranno in difficoltà ma anche noi se giochiamo come abbiamo dimostrato possiamo metterli in difficoltà.

Bologna: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All Mihajlovic

NapoliOspina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen. All Gattuso