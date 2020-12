Brutta sconfitta per il Bologna. 1-5 contro la Roma (RESOCONTO E PAGELLE)

Partita da dimenticare per il Bologna e risultato che non lascia spazio a dubbi. 4 gol di differenza tra le due squadre. Sarebbero stati 5 se Cristante non avesse fatto autogol. Vista dalla fine, i presagi che non sarebbe stata una grande prestazione del Bologna ci sono stati fin da subito con l’autogol di Poli dopo 5 minuti di gioco, ma era difficile pensare che a fine primo tempo il risultato sarebbe stato di 1-5 per la Roma. Nel secondo tempo il risultato non è cambiato, l’unica cosa è il gol di Dominguez del Bologna che però è stato annullato dopo un consulto al Var.

Primo tempo: Bologna 1 - Roma 5

La partita comincia con un autogol del Bologna da parte di Poli al 5’ minuto di gioco che, involontariamente, ha mandato la palla nella sua porta. Passano 5 minuti e Dzeko porta il risultato a 0-2 per la Roma con una palla nell’angolo basso a destra. Altri 5 minuti, altro gol della Roma, questa volta da parte di Pellegrini. 0-3. Segue un gol, sempre della Roma, annullato per fuorigioco. Al 24’ gol per rosso-blu invece, anche se in realtà è autogol della Roma. Involontariamente Cristante devia nella propria porta un tiro di Barrow, che probabilmente non avrebbe raggiunto i due pali. 1-3. Ma l’autogol non sembra minare il ritmo di gioco della Roma che 10 minuti dopo fa 1-4 grazie a Veretout e un minuto prima del 45’ raggiunge il 1-5 grazie a Mkhitaryan.

Secondo tempo: Bologna 1 - Roma 5

Mihajlovic cerca di variare il gioco con un triplo cambio. Escono Mbaye, Poli e Svanberg. Al loro posto entrano Paz, Medel e Dominguez. Il secondo tempo comincia con 2 gialli sventolati. Uno per la Roma (a Calvarese) l’altro al Bologna (a Soriano). 58’ minuto di gioco, Dominguez spedisce la palla in porta su passaggio di Palacio. Sembra 2-5 ma…l’arbitro dopo un controllo al Var annulla il gol per fuorigioco. Seguono altri due gialli, questa volta però sono tutti per il Bologna. Uno per Vignato, l’altro per l’allenatore Mihajlovic. Nuovo cambio per il Bologna, esce Soriano ed entra Baldursson che però dopo 8 minuti di gioco viene ammonito pure lui. Ennesimo cambio per il Bologna, Pagliuca entra al posto di Vignato che finisce la partita. Ad un minuto dal 90’ Dominguez si vede sventolare il rosso, convertito però in giallo dopo il consulto al Var. la partita si conclude poco dopo.

Pagelle:

Difficile valutare oggi il Bologna. Si può iniziare dicendo che la formazione non era la solita, diversi titolari non erano disponibili. Anche Skorupski non poteva giocare perché infortunato alla mano in allenamento, al suo posto ha debuttato il giovanissimo Ravaglia che sicuramente avrà altre occasioni per mostrare in campionato le sue capacità. Tutto questo però non può giustificare un risultato simile, non ci sentiamo di dare la sufficienza a nessuno del Bologna, sperando che l'epilogo odierno sproni il mister, e la squadra, a riflettere e migliorare.

Migliori Today

Pellegrini 7,5 (Rom): realizza gol e contribuisce a far realizzarne altri ai compagni

Peggiori Today

Danilo (Bol) 4. Prestazione difficilmente valutabile in particolare nel primo tempo

Bologna: Ravaglia 5,5; De Silvestri 4,5, Danilo 4, Tomiyasu 4,5, Mbaye 4,5 ( Paz 5); Poli 4,5 (46′ Medel 5), Svanberg 4,5 (46′ Dominguez 5,5); Vignato 4,5, Soriano 5 (69′ Baldursson 5), Barrow 5,5; Palacio 5,5. All. Mihajlovic

Roma: Pau Lopez 6,5; Ibanez 6, Cristante 5, Kumbulla 6,5 (Smalling 6,5); Karsdorp 7, Villar 7, Veretout 7,5, Spinazzola 7; Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 7; Dzeko 7. All. Fonseca