Bologna si tinge di giallo per il Tour de France

Bologna si prepara ad accogliere il Tour de France. La corsa ciclistica più famosa al mondo passerà dal capoluogo emiliano il 30 giugno e proprio in città terminerà la seconda tappa – lunga 200 chilometri - che partirà da Cesenatico. Il 29 giugno ci sarà la partenza della competizione da Firenze e l’arrivo è previsto a Rimini e il 1 luglio, ultima tappa italiana, i corridori percorreranno il tratto tra Piacenza e Torino.

“Bologna è pronta - assicura il sindaco Matteo Lepore – e chiediamo a tutti di collaborare perché è un orgoglio avere il Tour de France che ha come tappa fondamentale a San Luca e a Bologna”. Lepore ha anche ringraziato “tutti i settori del Comune che da un anno lavorano alacremente per ridurre i disagi e valorizzare al massimo questo appuntamento internazionale. Saremo collegati in 170 Paesi e i corridori faranno due volte il giro del colle di San Luca ed è davvero un grande onore oltre ad un modo per promuovere la bicicletta e le tante cose che stiamo facendo”. Il sindaco ha avvertito che il 30 giugno “si dovrà girare più lenti o a piedi” ma il passaggio del Tour de France farà sì che Bologna “sia sempre più conosciuta”.

Un nastro giallo lungo 16 km per la città

La città, inoltre, si tingerà di giallo grazie ad un nastro lungo 16 chilometri che intreccerà balconi, finestre, alberi e monumenti delle vie attraversate dal Tour, ha ricordato Mattia Santori, delegato del Comune per i Grandi eventi sportivi. “Sarà un evento storico – ha aggiunto Santori – e le due grandi novità saranno i due punti in via Irnerio e piazza VII Agosto, dove oltre all’arrivo ci sarà il megaschermo, il villaggio del Tour e il Meloncello e la curva delle Orfanelle”. Sono state anche previsti degli appositi parcheggi per i camper e spazi per i tanti turisti attesi in città.

Emozionato è anche Davide Cassani, presidente di Apt Servizi, che commenterà anche la tappa. “Siamo ormai a pochi giorni dal grande evento che stiamo aspettando da me si – dice – e non vedo l’ora che il Tour del France passi dalle nostre strade”. Da ex corridore, Cassani è sicuro che per commentare le tappe italiane del Tour, dopo averlo corso 9 volte e commentato per 18 anni, non avrà necessità di libri e computer, ma darà “spazio a tutto quello che avrà dentro”.