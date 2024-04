Bologna-Udinese 1-1: Saelemaekers riacciuffa un pari prezioso | Cronaca e pagelle

Un punto importante, giunto al termine di una gara brutta e molto spezzettata, consente al Bologna di issarsi a quota 63 punti, tornando così a - 2 dalla Juventus terza in classifica.

Cronaca del match

Spinti da un Dall’Ara incandescente, i felsinei provano subito a scardinare il fortino friulano con il classico palleggio prolungato. Dopo 8 giri di lancette, il Bologna ha già collezionato una manciata di corner, ma la trincea bianconera regge l’urto. Tuttavia, la gara fatica a decollare, gli animi in campo si scaldano e l’arbitro Sacchi è così costretto a fischiare una quantità industriale di falli su entrambi i fronti. L’unica soluzione, a questo punto, sembra il tiro dalla distanza, ma prima Saelemaekers e poi Aebischer sparano il pallone oltre l’arco del Meloncello da posizione invitante. quando tutto sembrava scritto, dal nulla, all’imbrunire della frazione, il Bologna perde una palla sanguinosa sulla propria trequarti e l’Udinese ne approfitta segnando con Payero la rete del vantaggio. All’intervallo, gli ospiti sono avanti di una lunghezza.

La ripresa comincia con Orsolini al posto di El Azzouzi e con il pubblico che torna ad incitare i propri ragazzi. Il Bologna spinge alla ricerca del pari, mentre i friulani si chiudono nella metà campo difensiva. Al 59’, è Ndoye a provarci con un piattone troppo soffice per impensierire Okoye. L’occasione sfuma e sul versante opposto, Beukema, già ammonito, prende il secondo cartellino sacrificandosi per fermare una ripartenza pericolosa. Rosso giusto e petroniani in 10 per l’ultima mezz’ora. Forti del vantaggio, i friulani continuano a spezzettare il gioco innervosendo gli oltre 27 mila del Dall’Ara. Al 77’, ecco la risposta che tutti aspettavano: Saelemaekaers si guadagna una punizione dal lato corto dell’area che lui stesso insacca sul palo lontano mandando in orbita tutto lo stadio. A tredici dallo scadere, il punteggio è di nuovo in equilibrio. Il Bologna carica a testa bassa e con il solito Saelemaekers prova a portarsi in vantaggio: le conclusioni del belga, però, non trovano la rete e si entra così nel recupero con il punteggio di 1-1. Nei sei minuti finali, è l’Udinese a gettarsi violentemente all’assalto della porta emiliana e al minuto 95 colpisce addirittura un legno con una sassata di Davies a Skorupski battuto. Pericolo scampato, sospiro di sollievo generale e squadre che si dividono equamente la posta in palio alla fine di una brutta partita.

Pagelle

Skorupski 6: Può poco sul gol del vantaggio bianconero. Nella ripresa, viene impegnato in un paio di circostanze e risponde presente.

Posch 6: Dalla sua parte si muove un Kamara che sembra giocare a “calcio saponato” e l’austriaco si innervosisce sbagliando qualcosina di troppo. Migliora col passare dei minuti (Corazza 6: Entra un po' a sorpresa e svolge diligentemente il suo compito)

Lucumi 6,5: Il colombiano è lo scoglio a cui si aggrappa tutta la difesa rossoblù. Lucido, caparbio e anche minaccioso. Bene.

Beukema 6: Prende due gialli sacrificandosi per la causa rossoblù e viene espulso al 64’: peccato, perché fino a quel momento stava giocando una buona gara.

Kristiansen 6: Così così il danesino sul binario di sinistra. Meglio quando può spingere, anche se non ricorda propriamente Roberto Carlos.

Aebischer 6,5: In cabina di regia non sarà certo l’erede di Xavi, ma fa un paio di interventi alla Roy Keane che esaltano il Dall’Ara. Prova molto incoraggiante da parte dello svizzero.

Freuler 5,5: Perde una palla blasfema che costa il gol dello svantaggio al Bologna e mezza fetta di Paradiso ai 27.000 del Dell’Ara.

Ndoye 6-: Fa la sua solita gara di corsa e strappi, senza mai incidere sul serio. (Lykogiannis sv)

El Azzouzi 5,5: La grinta non gli manca certo, ma oggi è apparso più appannato rispetto al solito (Orsolini 6: Aggiunge un po’ di vivacità in una partita lenta come un torneo di golf categoria over 80)

Saelemaekers 7: La “salamandra” appare subito tra i più pimpanti in un pomeriggio complesso. Al 77’, corona la sua prestazione con un affresco degno di un dipinto di Vermeer. Riscattarlo immediatamente dal Milan, grazie.

Zirkzee 6: Colpi da cinema alternati a scelte poco efficaci. Non abbiamo problemi a perdonarlo se oggi non ha fatto l'ennesima grande partita. (Fabbian sv)

Tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch ( 68' Corazza), Lucumi, Beukema, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ndoye (86' Lykogiannis), El Azzouzi (45' Orsolini), Saelemaekers; Zirkzee (86' Fabbian). A disp. Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Calafiori, De Silvestri, Moro, Urbanski, Karlsson, Castro. All. Thiago Motta

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue (60' Ferreira), Samardzic, Wallace, Payero (87' Brenner), Kamara (86' Zemura); Pereyra (68' Zarraga); Lucca (68' Davis). A disp. Mosca, Padelli, Kabasele, Tikvic, Ebosele, Success. All. Fabio Cannavaro

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti: Bindoni-Tegoni

IV Uomo: Monaldi

Var: Valeri-Marini

Reti: 45'+1 Payero, 77' Saelemaekers

Ammoniti: 42' Ehizibue, 50' Okoye, 53' Lucca, 56' Beukema, 68' Perez, 75' Zirkzee, 82' Payero, 89' Davis, 90'+2 Ferreira

Espulsi: 64' Beukema (doppio giallo)

Note: Spettatori 27.396