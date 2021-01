Bologna - Verona (1-0) : diretta e pagelle

Il Bologna vince contro Il Verona che era avanti di 4 posizioni in campionato. I ragazzi di Mihajlovic sono riusciti a farsi valere. Orsolini non ha sprecato l'occasione del rigore e ha portato la squadra in vantaggio, ma i compagni di squadra hanno continuato a pressare in attacco lanciando poche possibilità di gioco agli avversari

Formazioni ufficiali

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato, Barrow.

Verona (3-5-2): Silvestri; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Dawidowicz, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni, Kalinic.

Pagelle

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; De Silvestri 6,5, Danilo 6,5, Tomiyasu 6,5, Dijks 6,5 ; Dominguez 6 (30’ st Svanberg 6), Schouten 7; Orsolini 7,5 (Skov Olsen 6), Soriano 6,5, Vignato 6 (Sansone sv); Barrow 5,5 ( Palacio 6)

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri 6.5; Magnani 5,5, Gunter 5,5 Dawidowicz 5,5 ( Bessa sv); Faraoni 5,5, Barak 6, Ilic 6, Dimarco 6,5 (Colley 6.5); Lazovic 5.5, Zaccagni 5,5,Kalinic 5 (Di Carmine 6)

Migliori Today

Orsolini (Bol) 7,5 : Ottima prestazione. Non spreca l'occasione del rigore e a volte è vicino al raddoppio

Peggiori Today

Barrow ( Bol) 5,5 : Fosse un giocatore qualunque la sua prestazione sarebbe sufficiente. Peccato che non lo sia per le potenzialità che ha, anche se non sempre riesce a mostrarle al meglio

Diretta della partita : Bologna 1 - Verona 0

90+5' triplice fischio

90' Sono 5 i minuti di recupero

89' SOSTITUZIONE per il Verona. Esce Dawidowicz ed entra Bessa

83' SOSTITUZIONE per il Bologna. Esce Vignato ed entra Sansone

75' SOSTITUZIONE tripla per il Bologna. Escono Dominguez, Barrow e Orsolini mentre entrano Svanberg, Palacio e Skov Olsen

73' SOSTITUZIONE per il Verona. Esce Di Marco ed entra Colley

72' Che occasione per il Bologna! Orsolini tira una fucilata da appena fuori area, ma Silvestri respinge

70' AMMONITO Dominguez (Bol) per fallo su Faraoni

69' SOSTITUZIONE per il Verona. Esce Kalinic ed entra Carmine

63' Che Occasione per il Verona! Kalinic non sfrutta bene un passaggio di Ilic e tira centralmente. Skoruspki para.

54' AMMONITO Dijks (Bol)

52' Che occasione! Il Verona quasi al pareggio con Lazovic

47' Barrow tira da fuori area. La palla è troppo alta però

46' inizio secondo tempo

Intervello ( Bol 1- Ver 0)

45' fine primo tempo

42' Contropiede del Bologna guidato da Vignato che calcia ma Silvestri sventa il gol

36' AMMONITO Zaccagni (Ver)

30' Tiro di Orsolini bloccato da un difensore

19' GOL DEL BOLOGNA! Orsolini tira una bordata nell'angolino a destra e porta i rossoblù in vantaggio (1-0)

18' CALCIO DI RIGORE per il Bologna. Per fallo di Silvestri su Soriano. A Batterlo sarà Orsolini

5' Cross di Orsolini (Bol) intercettato dai difensori del Verona

1' Si parte in quarta. Parata! Barrow (Bol) parte all'attacco e riesce a tirare ma Silvestri non si fa cogliere impreparato

0' Fischio d'inizio