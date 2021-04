Serie A | Bologna-Inter, le pagelle: Schouten e Soriano creano, ma mancano i gol

I padroni di casa iniziano con coraggio, ma nel secondo subiscono e non riescono a reagire con decisione

Questa volta l'atteggiamento è stato quello giusto, il risultato decisamente no. Il Bologna gioca con coraggio, seguendo le indicazioni di mister Mihajlovic, ma i rossoblù vanificano gli sforzi fatti quando arrivano nei pressi dell'area avversaria. L'Inter dimostra invece di saper colpire nel momento giusto, per poi gestire senza mettere mai in discussione l'esito finale del match.

Ravaglia 6: Incolpevole sul gol di Lukaku, nel resto delle occasioni si fa trovare pronto.

Tomiyasu 6: Inizia bene ma è costretto ad uscire dopo mezz'ora di gioco (31' De Silvestri 5: prova a spingere e poi a tamponare le offensive dell'Inter, ma non riesce bene in nessuna delle due cose)

Danilo 5,5: Regge bene, ma come il resto della difesa si fa sorprendere in occasione del gol.

Soumaoro 5,5: Lotta e tiene a bada Lukaku fino a quando riesce, ma il belga ha i super poteri e si vede.

Dijks 5: Il cliente, Hakimi, è di quelli difficili. Non sfigura, ma le azioni offensive dell'Inter vengono spesso dalla sua parte (80' Juwara sv: entra bene ma la partita finisce poco dopo).

Dominguez 5: Non incide in nessuna delle due fasi (69' Svanberg 5: fa rimpiangere lo spento Dominguez).

Schouten 6,5: Il migliore dei suoi. Le sue geometrie sono essenziali per la squadra.

Skov Olsen 5: Parte molto bene, ma dopo mezz'ora sparisce dal campo. Che abbia dimenticato la fantasia nello spogliatoio della Danimarca? (80' Orsolini sv: un tiro impreciso e poco altro).

Soriano 6,5: Prestazione solida e affidabile, come al solito. Soccombe nel corso della gara insieme al resto della squadra.

Sansone 5,5: Primo tempo in ombra, mentre nel secondo parte bene ma viene sostituito poco dopo (69' Vignato 5,5: è energico, ma fumoso).

Barrow 5: Da un attaccante con la sua qualità è lecito aspettarsi qualcosa in più.

Mihajlovic 5,5: Prepara bene la squadra e infonde il giusto atteggiamento. Peccato per la fase offensiva: il suo Bologna abbaia ma non morde.