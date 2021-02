Bologna - Lazio 2-0 Live: diretta della partita e pagelle

Oggi alle 18, allo stadio Dall’Ara, il Bologna di Mihajlovic affronterà la Lazio, ex squadra del mister Rossoblù, ora allenata da Inzaghi. I Biancocelesti sono al sesto posto mentre il Bologna è al dodicesimo.

Formazioni ufficiali

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Mbaye; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

Diretta della partita (Bologna - Lazio)

95' Fischio di fine. Vittoria del Bologna. 2-0 contro la Lazio

90' Saranno 5 i minuti di recupero

88' Skorupski evita un autogol, parando una palla inavvertitamente spinta da Soriano in porta a causa dello sviluppo di un calcio d'angolo avversario

84' SOSTITUZIONE per il Bologna. Ultima carta della serata da giocare per Mihajlovic. Entra Palacio al posto di Barrow

81' AMMONITO Hoedt della Lazio per fallo su Soriano

78' SOSTITUZIONE anche per il Bologna. E' il turno di Vignato e Sansone ritorna in panchina, dopo però aver segnato il secondo gol della serata

75' SOSTITUZIONE per la Lazio. Inzaghi mette in campo Caicedo. Esce Luis Alberto

74' Tripla SOSTITUZIONE anche per il Bologna . Sinisa Mihajlovic risponde a Inzaghi anche lui con una cambio a tripletta. Entrano Schouten, Poli e Skov Olsen al posto di Svanberg, Dominguez e Danilo

65' Tripla SOSTITUZIONE per la Lazio. Pippo inzaghi prova a variare con 3 cambi. Entrano Pereira, Cataldi e Muriqi al posto di Patric, Leiva e Immobile

64' GOL DEL BOLOGNA! Sansone mette la firma sulla seconda rete della serata. Assist di Barrow e il 10 rossoblù fionda la palla in porta. 2-0 per i rossoblù

52' il capitano Danilo si prende una pallonata in faccia calciata da Correa per impedire un gol. E la palla finisce in corner. Niente da fare anche questa volta per i biancocelesti

51' La Lazio tenta nuovamente il gol ma Danilo lo impedisce. Immobile tira, ma la palla viene deviata

47' SOSTITUZIONE per la Lazio. Entra Lulic al posto di Lazzari

Inizio secondo tempo

INTERVALLO

Fischio di fine primo tempo

43' Altra parata di Reina su tiro questa volta di Dominguez

40' AMMONITO Patric della Lazio per fallo su Sansone

36' Correa tenta di avvicinarsi all'area con il pallone, ma la difesa impedisce qualsiasi sviluppo e Soumaro interviene frenando l'azione avversaria diretta in porta

26' Reina devia in ultimo un tiro di destro da fuori area di Barrow e fa sfumare questa volta il raddoppio del Bologna

18' GOL DEL BOLOGNA! Mbaye sfrutta un'occasione data da un tiro al volo di Orsolini e segna, correndo poi in panchina ad abbracciare i compagni. 1-0 per i rossoblù. E' il primo gol di Mbaye in questo campionato

17' Skorupski para il rigore. Niente da fare per i biancocelesti questa volta

16' CALCIO DI RIGORE per la Lazio. Per un intervento di Dominguez su Correo. Immobile si prepara al tiro

9' AMMONITO Danilo per Bologna. Salterà la trasferta contro il Cagliari di mercoledì in quanto già diffidato in precedenza.

3' Occasione per il Bologna. Milinkovic-Savic impedisce un'azione di Barrow, ma rischia di concedere una possibilità di far gol a Svanberg

0' Fischio d'inizio

Sarà Piero Giacomelli ad arbitrare la partita di oggi.