Bologna - Lazio Live: diretta della partita e pagelle

Oggi alle 18, allo stadio Dall’Ara, il Bologna di Mihajlovic affronterà la Lazio, ex squadra del mister Rossoblù, ora allenata da Inzaghi. I Biancocelesti sono al sesto posto mentre il Bologna è al dodicesimo.

Formazioni ufficiali

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Mbaye; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

Diretta della partita (Bologna - Lazio)

18' GOL DEL BOLOGNA! Mbaye sfrutta un'occasione data da un tiro al volo di Orsolini e segna correndo poi in panchina ad abbracciare i compagni. 1-0 per i rossoblù

17' Skorupski para il rigore. Niente da fare per i biancocelesti questa volta

16' CALCIO DI RIGORE per la Lazio. Per un intervento di Dominguez su Correo

9' AMMONITO Danilo per Bologna. Salterà la trasferta contro il Cagliari di mercoledì in quanto già diffidato in precedenza.

3' Occasione per il Bologna. Milinkovic-Savic impedisce un'azione di Barrow, ma rischia di concedere una possibilità di far gol a Svanberg

0' Fischio d'inizio