Bologna-Udinese: probabili formazioni

Prima partita infrasettimanale del 2021 per il Bologna di Mihajlovic che domani, mercoledì 6 gennaio, ore 15.00, sfiderà all’Dall’Ara l’Udinese di Gotti, per la 16a giornata di campionato. La posizione delle due squadre è molto vicina. L’Udinese segue immediatamente il Bologna che è al 12 posto che dovrà impedire il sorpasso.

La conferenza di Mihajlovic: “Vignato merita una chance”

Mihajlovic appare più rilassato oggi. Si dice soddisfatto della scorsa partita contro la Fiorentina definendola “una delle migliori fuori casa, conoscendo gli avversari” ed elogiando le prestazioni di alcuni suoi giocatori. Riguardo a Dominguez, anche se non giocherà contro l’Udinese in quanto squalificato, il mister dice che “contro la Fiorentina è stata la sua migliore partita. E' cresciuto”. Paz invece “si è sempre comportato e allenato bene e mi sto ricredendo perché ha il carattere e gli attributi ed è diventato affidabile. Sono contento così”. Su Dijks Mihajlovic afferma "di aver rivisto quello degli inizi”, prima della frattura. Barrow,invece probabilmente verrà sostituito in questa partita in quanto a detta del mister “Vignato si merita di giocare e avere una chance”. L’Udinese, per Mihajlovic è “una squadra forte, fisica, veloce e tecnica che concede poco ed è completa. Dovremo fare una grande prestazione sfruttando quel poco che concederà e sarà una partita difficile”

Bologna - Udinese: possibili formazioni

La possibile formazione del Bologna vede dei cambiamenti obbligati per Mihajlovic, rispetto al match contro la Fiorentina. In difesa mancherà De Silvestri che si è infortunato e probabilmente al suo posto ci sarà Paz. Al centro non ci sarà invece Dominguez che deve scontare una squalifica quindi probabilmente vedremo Svanberg e Schouten. L’attacco subirà delle modifiche con la sostituzione di Barrow con Vignato che giocherà vicino a Skov Olsen, Orsolini con Palacio a far da punta. Per quanto riguarda l’Udinese mancherà Pussetto infortunato al ginocchio insieme agli attaccanti Okaka e Deulofeo. A sostituirli probabilmente ci sarà almeno Nestorovski.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski , Lasagna. All. Gotti