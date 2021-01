Bologna – Verona: possibili formazioni. Soumaoro convocato

Domani alle ore 15 il Dall’Ara riaprirà le porte per il campionato della serie A di calcio. A sfidare i padroni di casa allenati da Mihajlovic ci saranno i giocatori del Verona. I rossoblù dovranno spingere per allontanarsi dalla zona retrocessione, abbastanza vicina, mentre il Verona di Juric cerca di proseguire dopo la vittoria contro il Crotone. La posizione in campionato vede il Verona al 9° posto mentre il Bologna al 13°.

Il Bologna per ora ha perso 3 volte e pareggiato 5 nelle ultime partite ed è a cinque punti dalla retrocessione, ma in conferenza stampa mister Sinisa sottolinea come sia una “crisi di risultati” e non “di prestazioni”. Continua affermando che: “Per un mese siamo stati senza 7/10 giocatori ma l’importante è andare avanti e ora abbiamo recuperato quasi tutto”. Tra i convocati contro il Verona mancano ancora Mbaye, Medel e Calabresi, escluso fino a domani dai disponibili. Sulla partita di domani le parole d’ordine per il mister rossoblù sono: “Umiltà di mettersi in discussione, coraggio per vincere la paura in campo e determinazione. Con queste possiamo portare la partita a casa”.

Sinisa sul nuovo arrivo appena ufficializzato: “Ci può dare una mano”

Per quanto riguarda la new entry della settimana, Adama Soumaoro, il mister afferma che: “Si vede che può essere un giocatore importante. Si allena con noi da una settimana, non è ancora al 100%, ma ci può dare una mano e sta migliorando”. Il difensore centrale francese di origini maliane, ex capitano del Lille, si è presentato ieri in conferenza stampa e ha affermato che: “Ho già parlato col mister, mi ha spiegato cosa si aspetta da uno che ricopre il mio ruolo. Vuole che la squadra costruisca l’azione partendo da dietro attraverso vari tipi di uscita, cercando il compagno con un passaggio corto, ed è un tipo di calcio che mi è sempre piaciuto giocare”.

Possibili formazioni

Ci si aspetta il ritorno tra i pali rossoblù di Skoruspki dato che si è ripreso dalla frattura al dito. In difesa De Silvestri, Tomiyasu, Danilo e Dijks. Al centro Schouten e Svanberg mentre in attacco Orsolini, Barrow, Soriano e Palacio prima punta. Per quanto riguarda il Verona, Juric probabilmente punterà su Silvestri titolare in porta; a proteggerlo Lovato, Magnani e Faraoni mentre in attacco Barak e Zaccagni dietro a Kalinic.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Ilic, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric