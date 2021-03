Crotone - Bologna Live: diretta della partita e pagelle

Oggi alle ore 15 allo stadio Ezio Scidda, il Bologna allenato da Sinisa Mihajlovic giocherà in trasferta contro il Crotone di Cosmi, per il secondo anticipo della 28esima giornata del campionato italiano della serie A. Il Crotone ha prima battuto il Torino, ma nell'ultimo incontro ha perso contro la Lazio. Il Bologna invece ha perso contro il Cagliari, ma nell'ultima partita ha vinto contro la Sampdoria. La partita sarà arbitrata da Fourneau, a far da assistenti ci saranno Bottegoni e Pagnotta, al Var Giacomelli e all’Avar De Meo. Il Crotone è al 20 posto mentre il Bologna al 12 posto.

Le formazioni ufficiali di Crotone-Bologna

Crotone (3-4-3): Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo; Pedro Pereira, Benali, Petriccione, Molina; Messias, Simy, Di Carmine. All. Cosmi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Diretta della partita (Crotone - Bologna Fc)

7' Cross di Barrow in area. Palacio spinge la palla verso il palo destro con un colpo di testa, ma Cordaz respinge. Corner per il Bfc

1' Fischio d'inizio

Direttore di gara: Rosario Abisso