Dai divieti in vigore, al percorso del bus: tutto pronto per la grande festa del Bologna

Non si ferma la festa rossoblù per la qualificazione in Champions League del Bologna. Questa sera, mercoledì 22 maggio, a partire dalle 19 andrà in scena la grande parata dei campioni del club guidato da Thiago Motta, che a bordo di un pullman scoperto percorreranno le vie che separano lo stadio Dall’Ara dal centro di Bologna.

Il mezzo partirà sotto la la Curva Bulgarelli per raggiungere piazza Maggiore, dove i campioni rossoblù si mischieranno ai tifosi per festeggiare una stagione di grandissime vittorie.

Dopo la partenza, il pullman proseguirà per via Andrea Costa, via Sant’Isaia, piazza Malpighi, via Marconi, via dei Mille, via Indipendenza, via Rizzoli, piazza Re Enzo e gran finale in piazza Maggiore che per al seconda volta, dopo la festa spontanea dei tifosi dei 13 maggio, si riempirà nuovamente di bandiere rossoblù e dell'entusiasmo dei tifosi.

No a bottiglie di vetro e lattine

Il sindaco Matteo Lepore ha emesso un’ordinanza, valida dalle 19 fino alla fine dei festeggiamenti, per vietare la vendita di qualsiasi bevanda, alcolica o non alcolica, in contenitori di vetro o lattina lungo il percorso del corteo. Il divieto si estende nei primi 100 metri dalle vie e piazze indicate

Inoltre, nell’ordinanza è prevista la sospensione, sempre dalle 19, fino al termine dei festeggiamenti, di tutti i dehors presenti in piazza Maggiore e via de’ Pignattari

Bandiere rossoblù alle finestre

Per rendere la festa ancora più entusiasmante la società rossoblù invita “chi ha la propria abitazione o attività commerciale lungo il percorso ad addobbare finestre, balconi o vetrine con i colori rossoblù e tutti i tifosi a prendere posto lungo il percorso prima di confluire in piazza Maggiore”.