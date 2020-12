Bologna Fc: Frattura per Skorupski, a rischio la sua presenza domenica contro la Roma

Guai in casa rosso-blu. Come ha comunicato il Bfc sul suo sito, il portiere titolare della prima squadra Skorupski ha riportato una frattura composta all'anulare della mano sinistra. Ancora non si conoscono i tempi di recupero però c'è il rischio che non possa giocare domenica contro la Roma.

La nota della società così dettaglia: "Durante l’allenamento di oggi Lukasz Skorupski ha riportato la frattura composta della falange prossimale del quarto dito della mano sinistra. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni".