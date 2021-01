Genoa vs Bologna: diretta e pagella

Fischio d'inizio fissato alle ore 18.00 allo stadio Marassi di Genova per la 17a giornata del campionato di serie A. Dove i padroni di casa sfideranno la squdra rossoblù di Mihajlovic.

Le formazioni ufficiali

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Bani; Zappacosta, Behrami, Badelj, Zajc, Criscito; Shomurodov, Destro.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Paz, Danilo, Hickey; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Palacio.

Diretta della partita

66' AMMONITO Radovanovic del Genoa

60' SOSTITUZIONE doppia per il Bologna. Escono Schouten e Hickey mentre entrano Barrow e Dijks

55' GOL del Genoa. Destro segna sfruttano un errore di Schouten

46' SOSTITUZIONE doppia per il Genoa. Escono Criscito e Behrami mentre entrano Ghiglione e Ebongue

46' Inizio secondo tempo

Intervallo (Genoa 1 - Bologna 0)

45+1' Fine primo tempo

44' GOL del Genoa da parte di Zajc

38' Occasione per il Genoa! Hickey sventa un'ottima possibilità di segnare per Shomurodov e per i padroni di casa

33' Occasione per il Bologna! Forte tiro di Orsolini verso destra ma Perin respinge

28' Dominguez (Bol) fa partire il cross ma la difesa del Genoa impedisce la costruzione

14' Primo tiro in porta del Bologna ed è di Vignato ma Perin non si lascia sorprendere

11' Behrami (Gen) spinge di testa la sfera in porta ma Da Costa para ancora

9' Da Costa (Bol) respinge tuffandosi un tiro di Criscito dall'limite dell'area

7' Tomiyasu (Bol) crossa al centro ma i difensori impediscono qualsiasi sviluppo

1' fischio d'inizio