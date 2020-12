Bologna fc: Hickey positivo al Covid

Non bastava la sonora sconfitta per 1-5 contro la Roma di oggi. Il Bfc ha appena diramato un comunicato nel quale si scopre che Hickey, giocatore arrivato a settembre ma che è stato già titolare in diverse partite, è risultato positivo al Covid. Nella nota del club si legge che “Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Aaron Hickey. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare”. Da quanto il BolognaToday ha appreso dalla società, fino a ieri il giocatore si è allenato con la squadra e stava bene, sempre ieri a tutti i giocatori era stato fatto il tampone ed erano risultati tutti negativi. Stamattina Hickey si è svegliato con il raffreddore, è stato sottoposto a tampone molecolare ed è risultato positivo, nell'attesa del risultato è rimasto a casa però, e infatti non ha preso parte alla partita. Data la positività di un giocatore domani tutta la squadra sarà sottoposta a tamponi, ma andrà comunque in ritiro come affermato da Mihajlovic nella conferenza post partita, in preparazione all'incontro di mercoledì contro La Spezia.