Imola, al via il week end del Gran Premio: oggi e domani prove e qualifiche

Parte oggi il lungo week end imoese che vedrà domenica 24 aprile a partire dalle 15 il ritorno ufficiale del Gran Premio di Formula 1 Made in Italy e dell'Emilia Romagna nel circuito dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

In questo Gran Premio debutterà la sprint race che da quest'anno prevede un nuovo sistema di assegnazione dei punti. La griglia di partenza verrà decisa dalla corsa che si disputerà il sabato 24, mentre la griglia di partenza della gara sprint sarà decisa dalle qualifiche che si svolgeranno nella giornata di venerdì 22 aprile.

F1 Imola, gara sprint: il nuovo punteggio

Il vincitore della sprint, secondo le novità introdotte quest’anno, ha confermato il format dello scorso anno con una sessione di prove libere da un'ora il venerdì, seguita dalle normali qualifiche nel pomeriggio, la seconda sessione di prove libere da un'ora il sabato e la gara di 100 km che stabilisce la griglia della domenica.

La distanza della F1 Sprint rimane invariata, 100 chilometri, 30 minuti senza obbligo di sosta ai box. I punti in palio nel weekend imolese saranno 34 (8 per la vittoria della mini gara, 25 per il successo nel GP vero ed un punto aggiuntivo per il giro veloce) e il vincitore della corsa domenicale potrebbe non essere quello che porterà a casa il maggior numero di punti.

Il programma del 22 e 23 aprile

Si inizina con le prove Libere 1, alle ore 13:30, mentre le qualifiche saranno alle ore: 17:00.

Sabato 23 aprile l prove libere 2 sono previste per le ore 12:30 – 13:30, le srpint per le ore 16:30.

