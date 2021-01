Juventus Bologna 2-0: Diretta e pagelle

Il Bologna, scampato il pericolo della zona retrocessione, attualmente è quasi a metà classifica ma è ancora nella fascia bassa, (al 12esimo posto) e quindi cercherà di continuare la strada per risalire in classifica vincendo come ha fatto contro il Verona settimana scorsa. La Juventus al contrario cercherà di non perdere posizioni nella fascia alta della classifica. Attualmente è al quinto posto e per salire verso il podio dovrà impegnarsi a cambiare rotta rispetto all’ultima partita dove è stata sconfitta. L'inizio di questo match per la 19° giornata del campionato italiano della serie a di calcio 2020/21 è fissato alle 12.30.

Formazioni ufficiali

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Vignato, Barrow

Diretta della partita: Juventus 2 - Bologna 0

90+4' triplice fischio

90'+2 SOSTITUZIONE per la Juventus. Esce McKennie ed entra Demiral

90' saranno 3 i minuti di recupero

78' SOSTITUZIONE tripla per la Juventus. Escono Kulusevski, Arthur e Bonucci mentre entrano Ramsey, Rabiot e De Ligt

75' SOSTITUZIONE doppia per il Bologna. Escono Dijks e Orsolini mentre entrano Palacio e Skov Olsen

71' GOL Della Juve che raddoppia il vantaggio. McKennie segna di testa su un corner di Cuadrado (2-0)

69' SOSTITUZIONE per la Juventus. Esce Bernardeschi ed entra Morata

64' SOSTITUZIONE per il Bologna. Esce Svanberg ed entra Dominguez

61' Deviata! Skorupski impedisce a Cuadrado di segnare respingendo la palla che finisce in corner

59' Che occasione per il Bologna! Sansone in area spreca una buona opportunità mancando la porta con il tiro

52' AMMONITO Arthur (Juv)

49' Che occasione per il Bologna! Barrow tira in maniera decisa ma il portiere bianco-nero non si fa cogliere impreparato

47' AMMONITO Chiellini (Juv) per un fallo su Barrow

45' SOSTITUZIONE doppia per il Bologna: Escono Vignato e De Silvestri mentre entrano Sansone e Soumaoro

45' Si ricomincia

Intervallo ( Juve 1 - Bologna 0)

45+2' Fine primo tempo

45' Saranno 2 i minuti di recupero

42' Dopo qualche minuto di gioco fermo, per via di un rigore reclamato dai rossoblù, in quanto Orsolini era stato abbattuto in area, si ritorna a giocare senza rigore dopo il consulto al Var

40' Occasione per il Bologna! Soriano tira dall'area ma il pallone esce di poco sulla destra

32' Occasione per la Juve! Cuadrado spreca la possibilità di segnare tirando dall'area fuori dalla porta

29' Ri-parata! Anche il tiro di Bernardeschi si infrange tra le mani del portiere rossoblù

28' Parata! Skorupsky impedisce a Ronaldo di segnare intercettando il suo tiro indirizzato verso l'angolo basso a sinistra della porta

21' AMMONITO Kulusevski (Juv)

16' GOL di Arthur (Juv) che tira un pallone che finisce in porta dopo una deviazione involontaria di Schouten (1-0)

14' AMMONITO Vignato (Bol) per un contrasto su Bentacur

5' Bentacur (Juv) cade dopo un contatto con l'avversario, sembra si sia fatto male ma ricomincia a giocare dopo poco

0' Fischio d'inizio