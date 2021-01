Juventus-Bologna, possibili formazioni

Domani ore 12.30, i rossoblù sfideranno i bianconeri piemontesi all’Allianz Stadium per Juventus-Bologna, un match della 19° giornata del campionato italiano di serie a.

Il Bologna, scampato il pericolo della zona retrocessione, attualmente è quasi a metà classifica ma è ancora nella fascia bassa, (al 12esimo posto) e quindi cercherà di continuare la strada per risalire in classifica vincendo come ha fatto contro il Verona settimana scorsa. La Juve al contrario cerca di non perdere posizioni nella fascia alta della classifica, è al quinto posto e per salire verso il podio dovrà impegnarsi a cambiare rotta rispetto all’ultima partita dove è stata sconfitta.

Mihajlovic in conferenza: “Dobbiamo fare la partita perfetta”

Mihajlovic in conferenza esordisce così: “Ogni volta che il Torino scende in campo, con lui scende in campo anche la sua storia. Questo non significa che vinceremo di sicuro, ma significa che lotteremo con tutte le nostre forze per riuscire (a vincere) . La Juventus è forse la squadra più forte d'Europa e quindi del mondo, ha anche la difesa più forte del mondo, ma questo è un bel banco di prova per i nostri attaccanti, a centrocampo e in attacco hanno poi giocatori capaci di risolvere la partita in qualsiasi momento”. Per cui secondo il mister per vincere domani non c'è altra via: “Dobbiamo fare la partita perfetta- sottolinea -perché allo Stadium hanno perso tutti. Noi dobbiamo essere consapevoli che se giochiamo come sappiamo possiamo fare bene”.

Possibili formazioni

Per quanto riguarda la Juventus guidata da Pirlo deve fare i conti con la probabile assenza dal campo, ma forse non dalla panchina, di Chiesa, Bentancur, Demiral e Frabotta. Tuttavia Pirlo ha a disposizione nuovamente Cuadrado che insieme a Bonucci, Dragusin e Danilo formeranno la difesa. Saranno disposti al centro probabilmente, Mckennie, Bentancur, Arthur e Bernardeschi. In attacco naturalmente ci sarà Ronaldo insieme a Morata.

Per quanto riguarda il Bologna invece, in attacco, a far da punta probabilmente sarà disposto Barrow seguito dai trequartisti Vignato, Soriano e Orsolini. Al centro Schouten e Domiguez. Mentre in difesa Dijks (o Hickey) , Danilo, Tomiyasu e De Silvestri. In porta Skorupski.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow. All. Mihajlovic.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.