Lazio-Bologna: le pagelle

Presntazione discreta per i rosso-blu. hanno combattuto e non si sono arresi cercando di recuperare fino all'ultimo dalla situazione di svantaggio. A pensarci è stato De Silvestri che ha dimostrato di essere valido anche in attacco. Agli altri attaccanti invece le occasioni non sono mancate durante la partita, ma purtroppo nessuna è riuscita a concretizzarsi..

Migliori Today

De Silvestri 7,5: presente in difesa si dimostra capace anche nel gioco di attacco e realizza in una situazione diffcile

Svalberg, 7: ottimo il suo sprint sopratutto nella fase iniziale

Peggiori Today

Sansone 6 : poco incisivo

Pagelle

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; De Silvestri 7,5, Danilo 6,5, Tomiyasu 6,5, Hickey 6 ; Schouten 6,5, Svanberg 7; Orsolini 6,5, Soriano 6,5 , Sansone 6; Palacio 6,5, Santander 7.

Lazio (3-5-2): Reina 6.5; Patric 6,5, Hoedt 6.5, Acerbi 7; Marusic 6, Akpa Akpro 6,5, Leiva 6,5, Luis Alberto 8 Fares 6; Correa 6,5, Immobile 7.