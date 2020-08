Orsolini convocato in Nazionale per la Uefa nations league

La nazionale si colora anche di rosso blu. Il fuoriclasse del Bologna Riccardo Orsolini, uno dei giocatori più promettenti tra i felsinei è stato convocato da Mancini insieme ad altri 36 giocatori nella nazionale. In programma due eventi molto vicini per la Uefa nations league, il 4 settembre contro la Bosnia a Firenze e il 7 ad Amsterdam contro i Paesi Bassi. Sabato sera la squadra si radunerà a Coverciano per i preparativi.

Per “Orso” questa è la quarta volta che veste la maglia della nazionale, e dovrà quindi lasciare i suoi compagni rosso-blu dal ritiro in trentino a Pinzolo dove sono arrivati pochi giorni fa.

Un’altra buona notizia per i rosso-blu è l’esito negativo del secondo giro di tamponi al gruppo squadra. L’unico ad essere positivo quindi è mister Mihajlovic, probabilmente infettato in Sardegna, che è in isolamento in un hotel nel centro di Bologna e che a quanto si sa è asintomatico.