Boxe, Malvina punta al titolo: è la prima volta per una pugile bolognese

Bologna è pronta ad indossare i guantoni e a salire sul ring. Per la prima volta nella storia di questa città, una donna combatterà per un titolo italiano tra i professionisti del pugilato. Lei, ovviamente, è Pamela Malvina, atleta della Bolognina Boxe e già vincitrice nel 2020 del titolo italiano dei dilettanti. Dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana, Malvina è diventata professionista, tenendo un ruolino di marcia da fenomeno: cinque incontri e cinque vittorie, una di queste arrivata per ko.

Il prossimo 8 settembre, Pamela Malvina incrocerà i guantoni con la marchigiana Nadia Flalhi: chi vincerà si aggiudicherà il titolo, al momento vacante, di campionessa italiana dei pesi leggeri. Il match si terrà a Casoria, in provincia di Napoli, organizzato dalla società Promo Boxe Italia di Mario Lorena.

Emozionato il tecnico dell’A.S.D. Bolognina Boxe, Alessandro Danè: “E’ un momento che aspettavamo da tutta la vita, Pamela finora ha fatto un percorso incredibile, siamo veramente orgogliosi di lei. E’ un momento storico per il pugilato bolognese e vorrei che la nostra città la supportasse e le stesse vicino, per questo stiamo cercando di organizzare qualcosa per chi non riuscirà a essere fisicamente a Casoria, ma ora bisogna mettere da parte le emozioni e concentrarsi sulla preparazione al match. Sarà un incontro molto duro, con un’avversaria tosta e in ballo c’è una cintura importantissima, ma sono sicuro che Pamela darà il massimo: la vedo molto concentrata e serena”.