Possibile formazioni Sassuolo-Bologna: in conferenza prepartita Sinisa torna sulla querelle con i tifosi

Domani, nuovo appuntamento con il calcio di serie A made in Bo. Il Sassuolo sfiderà il Bologna al Mapei Stadium di Reggio Emilia con il fischio d’inizio fissato alle 20.45. Il Sassuolo è reduce dalla vittoria contro il Crotone per 2-1 mentre il Bologna dalla vittoria contro il Parma e dal pareggio contro il Benevento.

Mihajlovic: “Quando nella mia vita ho sbagliato, ho avuto l’umiltà di metterci la faccia e chiedere scusa”

Mihajlovic inizia la conferenza prepartita parlando della querelle con una parte della tifoseria: qualcuno ha appeso uno striscione vicino ai cancelli dello stadio con scritto “pullman dei pezzenti”, riferendosi al pullman rossoblu. Il gesto in risposta a quanto accaduto in occasione della gaa vs il Benevento, quando alcuni tifosi si erano raccolti fuori al Dall'Ara per sostenere la squadra, per poi scoprire il giorno seguente un video girato all’interno del pullman del club in cui si sentono Mihajlovic e altre persone ironizzare sugli ultras.

“Non era mia intenzione o dei ragazzi far soffrire qualcuno- spiega Mihajlovic- ci sono rimasto male sullo striscione, ma io non devo chiedere scusa a nessuno, non ho offeso nessuno, e non ho mancato di rispetto a nessuno, se lo avessi fatto però avrei chiesto scusa. Quando nella mia vita ho sbagliato, ho avuto l’umiltà di metterci la faccia e prendere la responsabilità. Poi c’è il fatto che sono uno straniero, ma non per il fatto che non sappia l’italiano anzi lo parlo meglio di molti italiani, ma è che sono nato e cresciuto in un paese totalmente diverso dall’Italia. Sono 30 anni che vivo qua, ma le mie radici, la mia cultura dell’Est è completamente diversa da quella italiana. Il mio modo di fare, il mio modo di comportarmi e di scherzare è totalmente diverso e spesso succede che le persone alla fine mi chiedano se stavo scherzando o non mi capiscano. E’ il mio modo di fare, di dire le cose”.

Mihajlovic ammette di avere comunque sbagliato ma per dimenticanza: “Non siamo usciti a salutare i tifosi (in occasione della partita davanti allo stadio, ndr), ma nessuno ci ha bussato, nessuno ci ha pensato, poteva essere una cosa carina, ma non è che non volessimo salutare. In due anni e mezzo ho sempre dimostrato la gratitudine e la riconoscenza verso i tifosi, anche sbagliando qualche volta”.

Tuttavia Mihajlovic non è la prima volta che parla del valore e dell’importanza che ha il pubblico per il calcio dal suo punto di vista. “ Ci mancano i tifosi, non è lo stesso calcio, ma io non mi sento in debito verso di loro, tutti dicono cosa ha fatto Bologna per Sinisa ma nessuno dice cosa ho fatto da quando sono qua. Quando sono arrivato erano tutti cagati in mano, tifosi, dirigenza, giocatori, e ci siamo salvati. Quando stavo male mi facevo le punture di cortisone e anche dalla stanza seguivo gli allenamenti. Siamo stati bravi tutti abbiamo fatto le cose di cuore, reciprocamente. Io comunque hai tifosi del Bologna vorrò sempre bene".

Infine il mister rossoblù ha parlato anche della conferma della sua partecipazione con Ibrahimovic a San Remo in un tono decisamente più umoristico.

Possibili formazioni

Per quanto riguarda il Sassuolo mancheranno Chiriches, Romagna, Bourabia. Consigli sarà tra i due pali. Muldur, Marlon, Ferrari e Rogerio in difesa. A centrocampo invece ci saranno Magnanelli e Locatelli. In attacco ci saranno Berardi, Lopez e Djuricic. Caputo sarà a far da punta. Per quanto riguarda Il Bologna invece indisponibili Medel, Faragò e Santander. In difesa Tomiyasu, Danilo, Soumaoro e Dijks. Al centro rientra lo squalificato Svanberg insieme a Schouten. Skov Olsen, Soriano e Sansone in attacco e Barrow da punta.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Lopez, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi