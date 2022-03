Sinisa Mihajlovic, il ritorno della malattia e quell'intervento tenuto nascosto

L'ematologia del Sant'Orsola è pronta ad aprire le porte a Sinisa Mihajlovic , l'allenatore del Bologna, che lo scorso weekend ha annunciato di trovarsi difronte ad un nuovo stop imposto da un possibile ritorno della leucemia. Il mostro contro il quale il mister si era già battutto circa due anni fa.

Sinisa e l'intervento tenuto nascrosto per non turbare la squadra

Stavolta il 53enne è più preparato e strong. Come ha ammesso lui stesso in conferenza lo scorso sabato. Ma quanto sia risoluto e tosto lo racconto soprattutto il retroscena svelato dalla Gazzatta

"Sinisa - rivela il quotidiano - è venuto a conoscenza di alcuni “campanelli di allarme” già da tempo, dopo la sfida con la Salernitana del 26 febbraio. Ha vissuto senza dire nulla a nessuno la successiva gara col Torino. Subito dopo, per avere certezze legate alla malattia, ha dovuto subire un intervento chirurgico non banale. Solitamente chi lo fa passa in ospedale una settimana, lui ha fatto in modo di tornare a casa la sera stessa. Nonostante i punti di sutura, i dolori e le raccomandazioni di chi gli consigliava di stare a casa a riposare, la mattina successiva si è presentato a Casteldebole per guidare l'allenamento anche se quasi non stava in piedi”.

Dunque prima dell'annuncio dello scorso weeknd, Sinisa avrebbe tenuto per sè per tenere la squadra concentrata e solo un paio di giorni dopo si è seduto sulla panchina al Franchi imbottito di antidolorifici. Infine dopo il responso, a causa del quale ora dovrà effettuare nuove cure, ha informato i dirigenti e Saputo.

Le parole di Sinisa in conferenza stampa

"Dalle ultime analisi che ho svolto ci sono campanelli d’allarme e potrebbe presentarsi il rischio di una ricomparsa. Per evitare che questo accada – ha detto il tecnico del Bologna Fc in una conferenza stampa convocata all'improvviso – dovrò fare un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere l’ipotesi negativa. Questa volta non entrerò in scivolata come due anni fa, ma giocherò d’anticipo per non farlo partire. Si vede che questa malattia è molto coraggiosa per avere ancora voglia di tornare ad affrontare un avversario come come, ma io sono qua: se non le è bastata la prima lezione, io sono qui pronto a dargliene una seconda".

"All'inizio della prossima settimana mi dovrò assentare ed essere ricoverato al Sant'Orsola. So di essere in ottime mani. Al contrario di due anni fa, quando a stento sono riuscito a trattenere le lacrime, questa volta mi vedete più sereno e so cosa devo fare, la situazione è molto diversa da allora. Spero che i tempi siano brevi, farò di tutto per renderli ancora più veloci ma sicuramente dovrò saltare alcune partite".

"Ma ho già fatto allestire nella stanza del reparto che mi ospiterà tutto il necessario a livello tecnologico per seguire la squadra in tutto e per tutto, dagli allenamenti al resto".

La battaglia vs leucemia iniziata nel 2019

La malattia gli era stata diagnosticata nel 2019: era il 13 luglio quando il suo annuncio scosse Bologna e tutto il mondo del calcio. Costretto ad abbandonare temporaneamente la panchina del Bologna, iniziò un percorso fatto di chemioterapia e cure nel dipartimento di Ematologia del Sant'Orsola di Bologna - con il trapianto di midollo il 29 ottobre di quell'anno - e lotta per tornare il più presto possibile ad allenare. Un'ambizione che si concretizzò l'8 dicembre, quando tornò a sedersi in panchina, a sorpresa.

Affetto e tifo per il mister

Tantissimi messaggi a sostegno del mister del Bologna dopo che ieri ha annunciato di avere nuovamente problemi con la leucemia che lo ha colpito nel 2019. Sui social se ne leggono diverse, a partire dalla sua ex squadra romana, la Lazio.

"Sinisa, non mollare mai. Siamo al tuo fianco anche in questa nuova battaglia!". Lo scrive su twitter la Lazio, in un messaggio di vicinanza all'allenatore; "Forza Sinisa, ti siamo vicini" è invece il messaggio dell'Inter. "Forza, Sinisa" infine quello della Sampdoria. Ad accompagnare il testo, una foto che lo ritrae con i colori della società ligure.

Diversi messaggi anche dal mondo politico tra cui il sindaco Lepore – che a novembre gli ha conferito la cittadinanza onoraria – e il presidente Bonaccini.

"Bologna è stata vicina a Siniša Mihajlovic sia nei momenti di gioia che in quelli di sofferenza. Voglio ribadirgli anche in questo momento la nostra vicinanza e il supporto, dell'amministrazione comunale e dell'intera città". Così in un tweet il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, dopo l'annuncio da parte del mister rossoblu di nuove cure a cui dovrà sottoporsi.

Anche il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini tifa per l'allenatore: "Dai Sinisa, vinciamo anche questa", scrive sui social. "La malattia è tornata, devo fermarmi per un nuovo ciclo di cure. Sono pronto a darle un'altra lezione. Forza Sinisa, forza Mister", scrive il segretario Pd in Regione, Luigi Tosiani.

Ma anche dalla Lega arrivano parole di incoraggiamento. "In bocca al lupo a Mihajlovic per la nuova battaglia che dovrà affrontare", è l'augurio del deputato del Carroccio Carlo Piastra. "Purtroppo la malattia è tornata ma i suoi tifosi lo aspetteranno con impazienza. Forza Sinisa, Bologna è con te", afferma il parlamentare. E poi ancora: Giorgia Meloni e Daniela Santanché di Fratelli d'Italia: "Il coraggio e la forza di quest'uomo sono incredibili. Un esempio per tutti noi. Forza Sinisa".