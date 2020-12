Spezia vs Bologna: possibili formazioni

Il Bologna domani scenderà nuovamente in campo allo stadio Alberto Picco contro lo Spezia alle ore 20.45, per la 12a giornata infrasettimanale di campionato. La partita potrà essere vista dallo schermo di casa su Sky, al canale 255 del satellite (Sky Sport), oppure da pc o notebook attraverso Sky go, mentre per vederla dallo smartphone si dovrà scaricare l'apposita app.

Le due squadre nel tabellone sono a quattro posizioni di distanza, con il Bologna al 12° posto mentre lo Spezia al 16° . E’ la prima volta che le due squadre si affrontano nel campionato di massima serie, tuttavia poche settimane fa la squadra di Vincenzo Italiano ha vinto contro la squadra di Mihajlovic per 4-2 escludendo questa dalla Coppa Italia. Ambedue le squadre non hanno brillato nelle ultime partite e probabilmente cercheranno di sfruttare al meglio questa occasione. Lo Spezia infatti ha perso contro il Crotone per 1-4, mentre il Bologna domenica ha perso contro la Roma per 1-5.

La conferenza pre-partita di Mihajlovic

Alla conferenza stampa prepartita Mihajlovic parla di questo match come “l’occasione giusta per vendicarsi” in riferimento alla sconfitta in Coppa Italia. Spiega che il breve ritiro che la squadra sta facendo da lunedì non è una “punizione”, ma che “era giusto farlo per stare un po' insieme, parlare, schiarirsi le idee e riflettere su come non ripetere gli errori”. Evidentemente il riferimento è alla sconfitta in casa per 1-5 contro la Roma di domenica e il mister rosso-blu ammette che “in 35 anni di calcio non è mai successo di prendere 5 gol in 45 minuti”, ma non lo considera il momento più basso della sua storia come mister dei felsinei in quanto reputa peggiore il periodo dell’anno scorso dopo aver subito 3 sconfitte di fila.

Possibili formazioni:

Il Bologna ha ancora il problema della mancanza del portiere titolare, Skorupski, che si è infortunato in allenamento settimana scorsa all’anulare sinistro. A sostituirlo ci sarà o Da costa, o il giovanissimo Ravaglia che ha debuttato sabato contro la Roma. naturalmente assente Hickey risultato domenica sera positivo al Covid. La formazione di Mihajlovic difficilmente subirà grosse modifiche rispetto a quella di domenica. Non sembra ci sia stato nessun ritorno tra gli infortunati. In difesa probabilmente ci saranno De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Denswil. Al centro Dominguez e Medel, mentre in attacco il giovanissimo Vignato, Soriano, Barrow con Palacio come punta. Lo Spezia invece probabilmente scenderà in campo con in porta Provedel. A far da scudo in difesa: Ferrer,terzi, Erlic e Bastoni. Al centro Ricci con Maggiori Bartolomei come mezzali. Il terzetto di attacco invece sarà costituito da Gyasi, Nzola e Farias.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia( Da costa), De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denwil, medel, Dominguez, Vignato, Soriano, Barrow e Palacio

Spezia: (4-3-3) Provedel, Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni, Bartolomei, Ricci Maggiore, Gyasi, Nzola,Farias.