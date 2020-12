Torino - Bologna: diretta della partita e pagelle (1-1)

Finisce in pareggio 1-1 la partita di Torino contro Bologna allo stadio Olimpico, per la 13a giornata di campionato. Una partita ad alti e bassi, cominciata con una traversa di Svanberg nella prima metà del primo tempo. Il ritmo poi è progressivamente calato. L' autogol di Da Costa su punizione di Verdi nel secondo tempo ha rischiato di far finire la partita con la vittoria del Torino. Fortuna che dopo pochi minuti Soriano ha rimediato con un bellissimo tunnel tra le gambe del portiere che portando il risultato in parità.

Torino - Bologna, le formazioni ufficiali:

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Medel, Tomiyasu; Dominguez, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Lyanco, Bremer; Lukic, Gojak, Rincon, Linetty, Rodriguez; Bonazzoli, Belotti.

Pagelle

Migliori Today

Soriano 8: Rimedia all'errore di Da Costa, riportando dopo pochi minuti la situazione in pareggio. Una mira perfetta che spinge il pallone in porta facendo tunnel al portiere

Peggiori Today

Da Costa 5 : Peccato, aveva resistito per tutta la partita. Ma il suo autogol su una punizione di Verdi era evitabile ed è un grave errore

Bologna (4-2-3-1): Da Costa 5; De Silvestri 6,5 (Dijks 6) Danilo 6, Medel 6, Tomiyasu 6; Dominguez 6,5, Svanberg 7 (Poli 6); Vignato 7,5, Soriano 8, Barrow 6,5; Palacio 6. MIhajlovic 6,5

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic 6,5; Izzo 6, Lyanco 6, Bremer 6; Lukic 5, Gojak 6 (Meite 6,5), Rincon 5,5, Linetty 5,5, Rodriguez 5,5; Bonazzoli 6,5 (Verdi 6,5), Belotti 6.

Torino - Bologna, la diretta della partita:

Fine partita ( Torino 1 - Bologna 1)

94' triplice fischio di Pasqua

90' 4 minuti di recupero

86' SOSTITUZIONE per il Torino. Esce Izzo ed entra Vojvoda

78' GOL DEL BOLOGNA! Soriano realizza una bellissima rete, su passaggio di Vignato, facendo tunnel al portiere tirando basso a sinistra.

77' SOSTITUZIONE per il Bologna. Esce Svanberg ed entra Poli

76' Che occasione per il Bologna! Palacio spreca una ghiotta occasione

70' AUTO GOL DEL BOLOGNA! Da Costa con il piede spinge nella sua porta una punizione di Verdi

69' AMMONITO Tomiyasu (Bol)

66' SOSTITUZIONE per il Torino. Esce Gojak ed entra S.Meitè

62' SOSTITUZIONE doppia per il Bologna. Escono De Silvestri e Dominguez ed entrano Dijks e Schouten

61'Contatto contro Soriano al limite dell'area di rigore da parte di Rodriguez. Pasqua lascia correre

60' Che occasione per il Torino! Da Costa bene respinge un tiro di Verdi. La palla finisce in calcio d'angolo

52' AMMONITO Svanberg (Bol) per un fallo su Belotti

Intervallo ( Torino 0 - Bologna 0)

45+1' Belotti (Tor) rimedia un calcio involontario di Zaza e calcia da fuori area. Nessun problema per Da Costa.

44' Svanberg (Bol) tenta il tiro da lontano ma è parato facilmente da Milinkovic-Savic

37' Milinkovic-Savic (Tor) con i pugni respinge un corner di Barrow

32' AMMONITO Lyanco (Tor) per fallo su Palacio. Salterà la prossima partita in quanto già diffidato.

28' SOSTITUZIONE obbligata per il Torino. Esce Bonazzoli, per un problema muscolare alla coscia causato probabilemente da un salto a vuoto, ed entra Verdi

23' AMMONITO Dominguez (Bol) per un fallo su Gojak

22' Calcio di punizione del Bologna. Lo batte Vignato

19' Calcio di punizione del Torino per fallo di De Silvestri

10' Che occasione per il Torino! Rincon crossa per il capitano Belotti ma, grazie all'azione di disturbo di De silvestri, pecca di mira e la palla esce di lato.

8' Traversa di Svanberg (Bol)! Lo svedese tira un missile fortissimo in porta, ma la palla rimbalza contro la traversa

7' Che occasione per il Bologna! Vignato passa a Palacio che tira, ma Milinkovic-Savic esce. La palla finisce in angolo

1' Fischio d'inizio

Arbitro: Fabrizio di Pasqua