Calciomercato. Dal Cska di Sofia in casa rossoblù arriva Valentin Antov

La sessione di calciomercato è agli sgoccioli oramai, ma il Bologna sfrutta gli ultimi momenti disponibili e recupera un altro giocatore, Valentin Antov dalla Bulgaria per la sua rosa di serie A, e lo rimarrà almeno fino a giugno, in quanto in prestito a titolo temporaneo e con obbligo di riscatto, dal Cska di Sofia, fino al 30 giugno 2021.

In base a Transfermarkt il suo valore attuale nell'calciomercato come giocatore è di 1 milione di euro, e la spesa del prestito in questa operazione di mercato tra le due società sportive è stata di 500 mila euro. Come posizioni ha rivestito fin ora un ruolo in difesa o al centro solitamente, e ha sempre giocato al Cska, che è la squadra della sua città natale, nella quale ha debuttato a 15 anni, in under 16 e da lì ha continuato nell’ ambiente sportivo di Sofia.

Sofia è una grossa e popolosa città, capitale della Bulgaria, oltre 1 milione e mezzo di abitanti, ai piedi del versante nord del monte Vitosa.