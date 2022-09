Imola capitale del Volley under 12: 1.200 pallavolisti all’Autodromo, special guest Andrea Lucchetta

Non solo tennis, con i big del mondo a sfidarsi per la Coppa Davis. Il nostro territorio rilancia anche la pallavolo. Dopo che l'Unipol Arena ha ospitato le 8 migliori nazionali del mondo per le finali della Nations League maschile ora è la volta di Imola. Sono infatti 1.200 i giovanissimi pallavolisti under 12 che domani, mercoledì 21 settembre si ritroveranno all’ Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, per una grande festa dello sport e dell’amicizia. A pochi giorni dall' affermazione della nazionale maschile di pallavolo, laureatasi campione del mondo a Katovice, contro la Polonia. E con la partecipazione di un testimonial d’eccezione come Andrea Lucchetta.

Fa tappa in Emilia-Romagna il Tour di Volley S3 – appunto la pallavolo indirizzata ai più giovani – e Imola diventa per un giorno capitale di una specialità, pensata per coinvolgere bambine e bambini, partendo dagli aspetti più ludici e formativi del volley.

"Lo sport come occasione per crescere, mettersi alla prova sul piano umano prima ancora che su quello atletico, ponendo al centro i valori dello spirito di squadra, della correttezza in campo, del rispetto dell’avversario." Così dalla Regione ricordando che si tratta di "un appuntamento che rientra del cartellone di eventi sportivi promosso dall'Emilia-Romagna: oltre 100 appuntamenti nelle più diverse discipline, comprese quelle paralimpiche, non trascurando le iniziative rivolte ai più giovani."

Come questa appunto, resa possibile dall’accordo triennale firmato tra la Regione e la Federazione italiana pallavolo. Accordo che prevede, solo nel 2022, sette appuntamenti, tra cui le Finals di Volleyball Nations League maschile che si sono svolte a Bologna lo scorso luglio, il Trofeo delle Regioni che ha avuto luogo a Salsomaggiore Terme (Pr) tra giugno e luglio, le finali del Campionato italiano di Sitting Volley del maggio scorso a Budrio (Bo) e Cesena. Passando per l’ospitalità a Zocca (Mo) e Cervia (Ra) dei raduni delle Nazionali giovanili maschili.

La tappa imolese del tour di Volley S3 – cui seguiranno quelle di Trento il 28 settembre e de L’Aquila il 4 ottobre - è organizzata dalla Federazione italiana Pallavolo – Comitati Emilia-Romagna e Bologna – insieme alla società Diffusione Sport Imola, in collaborazione con il Comune di Imola.