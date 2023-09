Bimbo Tu e il Bologna in campo al fianco della FIAGOP per battere il cancro infantile

Anche Bimbo Tu aderisce quest’anno alla Campagna Nazionale FIAGOP “Accendi d’oro - Accendi la speranza” che si terrà dal 23 al 30 settembre. Settembre è infatti il mese scelto da Childhood Cancer International - CCI - per accendere l’attenzione sulle problematiche e sui diritti dei pazienti pediatrici malati di cancro e l’impatto che ha sulle loro famiglie. Ogni anno nel mondo più di 400.000 bambini e adolescenti di età inferiore ai 20 anni si ammalano di cancro, che continua purtroppo ad essere la principale causa di morte per malattia nei bambini dopo il primo anno di vita tra le malattie non trasmissibili. In questo mese, per richiamare l’attenzione di tutti sul tema, si illuminano di luce dorata edifici, monumenti e punti simbolici di diverse città. Inoltre viene distribuito pubblicamente il nastrino dorato – Gold Ribbon, simbolo dell’Oncoematologia Pediatrica. Chi lo indossa riconosce apertamente la forza, il coraggio e la resilienza dei pazienti pediatrici onco-ematologici e l’oro simboleggia quanto siano preziosi ai nostri occhi. Quest’anno Bimbo Tu aderisce all'iniziativa della FIAGOP al fianco del Bologna Fc 1909 e sabato 23 settembre dalle 22 a mezzanotte sarà la Torre di Maratona dello Stadio Renato Dall'Ara a essere illuminata d'oro. Domenica 24 settembre, inoltre, in occasione della partita Bologna-Napoli presso i quattro accessi dello stadio (settori Tribuna, Tribuna Kids, Distinti e Curva Bulgarelli) i volontari Bimbo Tu distribuiranno ed applicheranno il “Nastro d’Oro”, tatuaggio dedicato all'iniziativa in maniera che chiunque, indossandolo, possa così manifestare il proprio sostegno ai bambini e le bambine che stanno lottando contro il cancro infantile. L'iniziativa sarà dedicata a Nicole Perera, la 22enne amante del Bologna portata via da un tumore al cervello nel 2019 che, dopo cinque anni di lotta contro questa malattia, ha lasciato a tutti una grande testimonianza: non arrendersi nonostante il dolore e la paura. Già nel 2019 il Bologna e Bimbo Tu si erano uniti per ricordare Nicole con l'evento " Tutti in piedi per Nicole" e a distanza di 4 anni vogliono riportare insieme alla memoria il profondo segno che ha lasciato questa giovane donna nei cuori di tutti. Per ulteriori informazioni sulla campagna Accendi d’oro, accendi la speranza: www.accendidoro.it