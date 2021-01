Alex Zanardi è tornato a parlare. Bonaccini: "Guerriero, continua a combattere "

"A distanza di 7 mesi dal drammatico incidente, Alex Zanardi è tornato a parlare! Forza guerriero, continua a combattere ". Così il messaggio del presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, rivolto al campione bolognese che dallo scorso 19 giugno 2020 lotta dopo lo scontro con un camion durante una gara non competitiva di handbike. Ricoverato prima a Siena poi al San Raffaele di Milano, il campione è stato operato per 4 volte alla testa. Poi dopo la rianimazione, la ricostruzione facciale e cranica, quindi da novembre il trasferimento a Padova. La situazione è complessa, ma Zanardi è un leone, e circondato dai suoi cari non molla.

La strada verso la riabilitazione è lunga, e quelli trascorsi sono stati mesi durissimi. Lo confessa Daniela Manni, moglie di Zanardi parlando con La Stampa : "A parte il Covid, mio marito ha avuto di tutto. Dopo l’incidente, in questi mesi, ci sono state tante complicazioni".

Tuttavia ci sono stati speranzosi passi in avanti. Il campione vede e sente, pare riconoscere e salutare le persone che gli stanno a fianco. La neuropsicologa Federica Alemanno, che ha seguito l’ex pilota prima che fosse spostato in una struttura più vicina alla sua casa di Padova, al Corriere della Sera ha raccontato poi: "È stata una grande emozione quando ha cominciato a parlare, nessuno ci credeva. Lui c’era! Ha comunicato con la sua famiglia". Così il medico, aggiungendo: "Tenendogli la mano giorno per giorno sono rimasta sorpresa dalla sua capacità di recupero".