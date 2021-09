Autodromo di Imola: la "Variante alta" diventa "Curva Gresini", la cerimonia il 12 settembre

Si chiamerà “Curva Gresini” il tratto dell’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, che oggi è noto come ‘Variante Alta’. La cerimonia di intitolazione si svolgerà domenica 12 settembre alle ore 10 e vedrà la partecipazione dei figli del campione e team manager, deceduto a febbraio del 2021 dopo aver lottato per due mesi contro il covid: Lorenzo, Luca, Alice, Agnese e della moglie Nadia Padovani Gresini. Interverràìanno anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il sindaco di Imola, Marco Panieri, l’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi e il direttore dell’Autodromo, Pietro Benvenuti.

Nel corso della cerimonia, sarà scoperta una stele a ricordo di Fausto Gresini. "La decisione di questa intitolazione - fa sapere il Comune di Imola - è stata presa in piena sintonia con la famiglia dell’indimenticato campione di motociclismo e manager della MotoGp, per testimoniare tutto l’affetto e la gratitudine nei riguardi di Fausto Gresini".

La cerimonia di intitolazione avviene nell’ambito della manifestazione “200 Miglia di Imola Revival & Coppa d’Oro”, in programma l’11 e 12 settembre all’Autodromo, che quest’anno è intitolata alla memoria del grande campione imolese che proprio assistendo a quelle gare trasse l’ispirazione e la determinazione per la sua prestigiosa carriera di pilota.

Il pubblico potrà seguire la cerimonia di intitolazione dall’esterno dell’Autodromo, in via dei Colli, in corrispondenza della ‘Variante Alta’.

“Siamo molto orgogliosi e felici che il ricordo di Fausto si mantenga vivo in tantissime manifestazioni a tutti i livelli - hanno dichiarato Lorenzo, Luca, Alice, Agnese e Nadia Padovani Gresini - Siamo onorati di aver ricevuto dal Comune di Imola la richiesta di intitolare la variante alta dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Curva Gresini. Una curva all'interno dell’autodromo dedicata a Fausto è per la sua famiglia un gesto forte perché consegna il nome di Fausto alla storia e per questo vogliamo ringraziare il sindaco di Imola Marco Panieri, l’assessore all’Autodromo Elena Penazzi, il direttore dell’Autodromo Pietro Benvenuti e il Presidente della Regione Stefano Bonaccini. Grazie di cuore”.

Marco Panieri, sindaco di Imola: “con l’intitolazione della ‘Curva Gresini’ all’interno dell’Autodromo, abbiamo voluto riconoscere nei luoghi più cari a Fausto, in accordo con la famiglia, un ricordo indelebile. Una scelta doverosa, carica di sincera commozione, perché il suo valore, come uomo, come pilota, come team manager è scolpito nei nostri cuori. Le sue gesta, le sue vittorie, il suo esempio lo fanno essere per sempre un punto di riferimento. Il suo essere sempre stato “uno di noi”, al tempo stesso in cui era protagonista assoluto a livello mondiale, sia come pilota sia come team manager, ce lo rendono indimenticabile anche dal lato umano, oltre che sportivo. Amico per sempre”.