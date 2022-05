MotoGP al Mugello: Ducati in trionfo

Trionfo italiano al Mugello in MotoGP: Francesco Bagnaia in sell alla sua Ducati ha vinto il Gran Premio Motociclistico d'Italia precedendo il campione in carica Fabio Quartararo e Aleix Espargarò.

'Pecco', dopo aver preso il comando a circa metà della gara ha ingaggiato un appassionante duello con l'italo-francese, durato fino all'ultimo giro, e culminato con la seconda vittoria stagionale dopo il trionfo a Jerez. Quarto posto per Johann Zarco, seguito dai due italiani del Mooney VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi e Luca Marini.

Decima posizione per Marc Marquez, che dopo questa gara si sottoporrà a una nuova operazione chirurgica chiudendo in anticipo la stagione. Nulla da fare per Enea Bastianini, caduto mentre era in sesta posizione, e fuori dai giochi come Alex Rins, Joan Mir e Pol Espargarò.

Il secondo posto è un ottimo risultato per Quartararo che consolida la sua prima posizione nel mondiale piloti con 122 punti. Subito dopo c'è Aleix Espargarò, a sole 8 lunghezze di distacco. Terzo Enea Bastianini, a quota 94, oggi a bocca asciutta dopo la caduta. Sale al quarto posto Bagnaia, che con la vittoria odierna raggiunge 81 punti. Tra i costruttori continua il dominio Ducati, mentre per la seconda posizione è duello Yamaha-Aprilia.

MotoGP Mugello 2022: l'ordine d'arrivo

1 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team

2 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP

3 Aleix Espargarò Aprilia Racing

4 Johann Zarco Pramac Racing

5 Marco Bezzecchi Mooney VR46 Racing Team

6 Luca Marini Mooney VR46 Racing Team

7 Brad Binder KTM

8 Takaaki Nakagami LCR Honda Idemitsu

9 Miguel Oliveira Red Bull KTM Factory Racin

10 Marc Marquez Repsol Honda Team

11 Fabio Di Giannantonio Gresini Racing

12 Maverick Viñales Aprilia Racing

13 Jorge Martin Pramac Racing

14 Alex Marquez LCR Honda Castrol

15 Jack Miller Ducati Lenovo Team

16 Darryn Binder RNF Yamaha

17 Franco Morbidelli Monster Energy Yamaha MotoGP

18 Michele Pirro Aruba.it Racing

19 Remy Gardner Tech3 KTM

20 Andrea Dovizioso RNF Yamaha

21 Raul Fernandez Tech3 KTM

22 Lorenzo Savadori Aprilia Racing