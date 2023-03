Andrea Pazzagli, il portiere cantautore celebrato con una figurina solidale

Andrea Pazzagli, il portiere cantautore, è la figurina solidale Forever Card #24 e sarà presentata ufficialmente mercoledì 22 marzo 2023, Teatrodante Carlo Monni - Piazza Dante 23, Campi Bisenzio (FI), all'interno dell'evento "Fiorentinamente".

Molti lo ricordano nel Milan di Sacchi, alzando la Coppa dei Campioni e due Coppe Intercontinentali.

Un biennio incredibile in giro per l'Europa ed il mondo e tanti trofei messi in bacheca. Prima e dopo importanti piazze del calcio come Bologna, Udinese, Perugia ed Ascoli.

Andrea Pazzagli nasce anche sportivamente nella sua città, Firenze. Dopo le giovanili scavalca l'Appennino e va a Bologna. Di una carriera importante e piena di soddisfazioni forse il suo più grande rammarico è non avere giocato nella prima squadra della Fiorentina. Di cui era grande tifoso.

Per questo motivo la figurina solidale gli rende doppiamente omaggio, come portiere indimenticabile e come portiere viola.

Passione per la musica

L'altro aspetto di Andrea Pazzagli è la sua passione per la musica che lo porta a realizzare due album, autore di musica e testi, spesso storie legate al calcio, al suo calcio. La foto "nascosta" sulla cartolina, dove apporre sopra la card, lo vede non con i guantoni a difendere la porta, ma con la chitarra, fotografato nella sua Firenze, in un evento organizzato proprio da Giglio Amico Onlus.

La figurina solidale

La presentazione della figurina solidale sarà mercoledì 22 marzo 2023, al Teatrodante Carlo Monni - Piazza Dante 23, Campi Bisenzio (FI), all'interno dell'evento "Fiorentinamente".

Alla presenza di Isa Pazzagli, moglie di Andrea, e dove un'altra bella voce di Firenze, Paolo Vallesi, canterà alcuni brani del repertorio del campione. Con loro volti e nomi della città toscana ed ex calciatori del club fiorentino, in una serata solidale a forti tinte Viola.

La figurina solidale è destinata a sostenere le attività dell’Associazione Giglio Amico Odv di Firenze da oltre 25 anni impegnata nel campo della solidarietà.