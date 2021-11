Oasi Felina distrutta da un incendio: sostegno del Bologna FC, all'asta le maglie dei calciatori

"Siamo molto lieti di annunciare che il Bologna Fc 1909 ha scelto di sostenere la nostra Oasi in questo difficile momento che stiamo vivendo." L'annuncio arriva dall'Oasi felina di Pianoro devastata da un incendio il mese scorso. Dopo gli appelli alla solidarietà, le prime risposte.

"La scorsa settimana - continuano dall'Oasi - la troupe di BFC è venuta in Oasi per consegnarci un furgone pieno di cibo e materiali di prima necessità e per intervistare il nostro presidente. "

Da oggi, inoltre, la società ha deciso di mettere all'asta quattro maglie da gara indossate da Lorenzo De Silvestri, Roberto Soriano, Nicolas Dominquez e Mattias Svanberg nell'ultima partita in casa vinta 2 a 0 contro il Cagliari. L'asta si chiuderà tra due settimane. Tutto il ricavato ci verrà devoluto per la ricostruzione dell'Oasi sul fondo dedicato (https://www.unazampasulcuore.it/un-aiuto-per-ricostruire-loasi/)

"Non sempre il dorato mondo del calcio mostra vicinanza alle difficoltà delle associazioni che si occupano di animali o di altre fragilità. Non è stato questo il caso. Grazie BFC!", chiosano dall'Oasi felina riconoscenti