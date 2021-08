Atalanta-Bologna, le probabili formazioni: Svanberg e Vignato dal 1’

Per la seconda giornata di Serie A i rossoblù dovranno far fronte alle assenze degli squalificati Schouten e Soriano. Tornano tra i convocati Tomiyasu e Santander

Tutto pronto per la sfida di Bergamo, dove il Bologna affronterà l’Atalanta. La Dea nella prima di campionato ha vinto, seppur con qualche sofferenza, in casa del Torino, con un gol nel recupero di Piccoli. Più o meno la stessa sorte del Bologna, che si è imposto contro la Salernitana nel match del Dall’Ara dopo essere finito due volte in svantaggio. Non convocato per i rossoblù il nuovo acquisto Theate, il quale dovrà quindi aspettare la gara dopo la sosta nazionali per fare il suo esordio.

Atalanta-Bologna, le scelte dei due allenatori

La formazione vista contro la Salernitana sarà probabilmente riproposta in blocco da Sinisa Mihajlovic, a parte per quanto riguarda i due espulsi del match contro i campani. Skorupski in porta, De Silvestri a destra, Hickey a sinistra e coppia centrale formata da Bonifazi e Medel, confermato dopo la buona prova della prima giornata. In mediana Svanberg prenderà il posto di Schouten e probabilmente i compiti di regia saranno affidati a Dominguez. Sulla trequarti confermati Orsolini a destra, nonostante i rumors di mercato che lo vedono vicino ad un addio, e Barrow a sinistra. Arnautovic guiderà l’attacco mentre l’eredità di Soriano sarà presa da Vignato.

Poche sorprese anche tra le fila dell’Atalanta. L’unico ballottaggio sembra essere quello tra Ilicic e Malinovskyi, con lo sloveno in leggero vantaggio. A centrocampo torna Freuler con l’avanzamento di Pessina nella linea dei trequartisti.

Atalanta-Bologna, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Maehle, Freuler, Pasalic, Gosens; Pessina, Ilicic; Muriel.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

A disposizione: Sportiello, Rossi, Lovato, Toloi, Pezzella, Scalvini, Zappacosta, Delprato, Miranchuk, Malinovskyi, Lammers, Piccoli.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Vignato, Barrow; Arnautovic.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

A disposizione: Bardi, Molla, Binks, Amey, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu, Kingsley, Cangiano, Sansone, Santander, Skov Olsen, van Hooijdonk.

Arbitro: sig. Orsato della sezione di Schio.

Assistenti: Vecchi e Margani.

Quarto uomo: Santoro.

Var: Chiffi.

Avar: Passeri.